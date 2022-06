Comerciantes de Temixco no logran sobreponerse a la pandemia

Como efecto de la pandemia, muchos de los comerciantes cerraron sus negocios ante la imposibilidad para seguir. No les fue posible sostenerse “el capital no les alcanzó y muy pocos cambiaron el giro tratando de vender productos más baratos”.

Se trata de un cinco por ciento de los registrados quienes lo intentaron, pero a pesar de los créditos que obtuvieron el capital se acabó y no lograron continuar, destacó, José Trujillo secretario del CATEN y dirigente de los comerciantes del tianguis de Temixco.

Ahora, muchos de esos comerciantes han optado por lo más fácil, vender café o atole en las mañanas, “casi la gran mayoría de comerciantes tienen o tenían créditos que lo reciben en las mercancías, y otros deciden ir por los créditos bancarios, pero de alguna manera hay una gran mayoría que sobrevivió".

“Pepe” Trujillo, destacó que al menos el 70 por ciento de los comerciantes quedó endeudado y hoy continúa pagando, porque únicamente es de esta manera como pueden sobrevivir.

“Pero también hubo gente que de manera definitiva quebró y abandonó sus lugares; otros tuvieron la mala fortuna y perdieron la vida por la enfermedad, es decir muchos de ellos ya no pudieron regresar".

De acuerdo con el último padrón de mil a mil 500 comerciantes, en la actualidad solamente están registrándose, en el caso del tianguis de Temixco, 800 comerciantes.

Comerciantes buscan permiso para colocarse más días

A nombre de los comerciantes, sostuvo que han planeado solicitar más días para colocarse y vender sus productos como ocurre en los días de noviembre con el Buen Fin, o en el mes de diciembre, con el fin de acelerar una recuperación de los mismos comerciantes.

Recordó que al paso de los días, tras la pandemia, hoy las ventas no van más allá del 50 o 60 por ciento, esto es una muestra, reiteró, de que no se ha recuperado la economía de los ciudadanos.

La advertencia de una quinta ola de Covid preocupa aún más a los comerciantes. “Ojala y no sea así, pero vamos a seguir con los protocolos que siempre hemos seguido en cualquier color, con el cubrebocas obligatorio, sanitizante, y a procurar el cuidado entre todos los que acudan al tianguis de Temixco”.