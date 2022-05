Comerciantes de Jojutla y Zacatepec expenden regalos para las madres

Comerciantes se llenan de regalos para la celebración del Día de las Madres, sin embrago manifiestan que las ventas están muy bajas, más bajas que el 14 de febrero, en los mercados y los establecimientos comerciales aprovechan para ofrecer sus productos como regalos para las madres.

En Jojutla y Zacatepec, los establecimientos decoraron con globos, y pusieron moños de regalos a sus productos, incluso en los mercados las mesas de regalos de la temporada.

Este año en Zacatepec, a los comerciantes de la temporada los quitaron de la banqueta del perímetro del Jardín Miguel Hidalgo, los pegaron a la estructura metálica del estadio Agustín “Coruco” Díaz, donde hay muy poco tránsito, pero a donde pueden llegar las personas que los busquen para hacer sus regalos.

Más de 10 puestos con ventas de ropa, artesanías como alhajeros de madera, blusas bordadas, bolsas, monederos, tazas con dulces y chocolates, flores y bonitos arreglos de flores artificiales. La mayoría de puestos atendidos por mujeres quienes reconocen que los dos años anteriores por la pandemia les quedaron los regalos, y este año no pudieron invertir mucho sacaron la mercancía que ya tenían.

En el mercado provisional, también prepararon las mesas de regalos, nos confirmó Roció Hernández Quiroz, “después de la pandemia es una bendición seguir vendiendo, tratando de ver la luz en el camino” aunque sus expectativas no son altas, no hay dinero no sabemos que es lo que ésta pasando.

“vemos gente, movimiento, pero no hay ventas, la gente está pagando deudas y compromisos, pero nosotros tratamos de no perder la temporada y estamos con muchas ganas de que vengan a comprar”, dijo al aclarar que es un mercado de regalos económicos, ya que el mercado de sus clientes son los niños de las escuelas que no tienen para comprar grandes regalos.

Revela que en este mercado las ventas son mejores en el 14 de febrero que para el 10 de mayo, "no sabemos a qué se deba, pero eso es año con año, creemos que tiene que ver mucho la mercadotecnia." Pero no hay ventas, lo que más se venden los las flores y estas subieron como ya era de esperarse.

En Jojutla se puede encontrar desde arreglos de frutas, cajitas con una serie de productos, pero son los establecimientos más grandes donde hay más movimiento y actividad. Nuevamente los artículos electrodomésticos y línea blanca son los más concurridos.

Pero los comerciantes advierten que las ventas siguen bajas, y mucho tiene que ver que las vacaciones de “semana santa”, fueron hace solo unas semanas y las familias están muy gastadas, y siguen sin recuperarse de la crisis de la pandemia.





