Comerciantes de Cuernavaca piden que los dejen trabajar

Tal y como lo había anunciado el presidente del Colegio Morelense de Abogados, Juan Juárez Rivas, este martes comerciantes de la delegación Miguel Hidalgo, entre ellos de la colonia Flores Magón, del municipio de Cuernavaca, se manifestaron frente del Ayuntamiento capitalino para exigir a la autoridad municipal que "los dejen vender para tener que comer".

A partir de las 11:00 horas, aproximadamente una decena de comerciantes, entre hombres y mujeres, entre ellos menores de edad, acudieron a las puertas del Ayuntamiento para exigir una entrevista con el alcalde Antonio Villalobos Adán, para exigir una solución a la difícil situación económica por la que están pasando.

Jesús Espíndola, uno de los comerciantes afectados, señaló que se dedican a vender principalmente comida, como son gorditas, tacos, cocteles de frutas y se encuentran instalados en diversas colonias de la delegación Miguel Hidalgo, pese a que aseguró que muchas veces, llega el personal de Protección Civil y del Ayuntamiento y "nos amenazan con que si no nos retiramos de la calle con nuestros puestos nos van a detener".

Explicó el inconforme que por lo menos en esta delegación son 30 los comerciantes afectados, que, insistió, por la necesidad de conseguir dinero para alimentar a sus familias, tienen que salir a vender, porque, recalcó, junto con algunos de sus compañeros, "si no salimos no tenemos para comer, porque las autoridades nada más nos dicen: 'no salgan, quédense en sus casas', pero no nos dan para alimentar a nuestras familias".

Juan Juárez Rivas señaló que en cuatro ocasiones habían buscado una entrevista con el alcalde para exponerle la problemática de que su personal, al parecer de gobernación o de Protección Civil, estaba extorsionando a comerciantes de varias colonias de Cuernavaca, principalmente a los que venden comida.