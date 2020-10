Comerciantes coinciden en cancelar fiestas guadalupanas en Cuernavaca

Comerciantes y pobladores de Gualupita y la zona del Calvario en Cuernavaca coincidieron en que cancelar las fiestas guadalupanas será la mejor opción para evitar aglomeraciones que tengan un impacto negativo en la propagación de Covid-19, pese a que esto podría representar mayores pérdidas económicas.

Lo anterior, luego que la Iglesia católica mexicana informó este martes que suspenderá los actos litúrgicos el 11 y 12 de diciembre en la Basílica de la Guadalupe en la Ciudad de México con el fin de evitar la peregrinación masiva del Día de la Virgen.

En Cuernavaca, desde hace cientos de años la imagen de la Virgen Morena ubicada en El Calvario y en el barrio de Gualupita, recibe a cientos de fieles para celebrar un año más de su aparición a Juan Diego en el cerro del Tepeyac, en estos espacios se reúnen peregrinaciones no sólo de diferentes localidades del estado sino también de otras entidades federativas, celebrando a lo grande con mariachis, pirotecnica y verbena popular.

Sin embargo, por primera ocasión en la historia de la entidad, está importante festividad podría suspenderse o restringir el acceso de guadalupanos a la celebración eucarística; comerciantes y pobladores manifestaron que si bien son fechas de suma importancia, tendrán que acatarse las medidas preventivas modificando su modalidad, como ocurrió por los 300 años de la Virgen de los Milagros en Tlatenango.

Rosalba Benítez, comerciante desde hace 20 años en la explanada del Calvario, señaló que esta sería la primera ocasión que la magna celebración no se realiza conforme a lo establecido históricamente, pero considera que sería lo correcto debido a la multitud de personas que se congregan.

“Sí, sería la primera ocasión que no se realiza, pero en vista de todos los problemas que hay por la pandemia, está bien que no se lleve a cabo, porque es un evento donde viene muchísima gente y no respetan las medidas de seguridad”, refirió.

Para los comerciantes aledaños a las parroquias los días previos al 12 de diciembre significan mayores ventas, abriendo sus puertas más de 24 horas al tener la garantía de que venderán sus productos.

El joven Omar Millán, quien se dedica a la elaboración de pan en el corazón de la ciudad, indicó que la celebración trae consigo obtener más ventas al abrir todo el día, noche y hasta madrugada; no obstante, sí podría llevarse a cabo siempre y cuando se respeten cada una de las medidas de seguridad, y los presentes se comprometan a acatarlas, siendo una realidad que es un foco grave de riesgo.

“Al final, si se va a celebrar, que sea con las medidas de higiene. En realidad viene muchísima gente que se queda hasta la madrugada, sentimentalmente les puede afectar no tener la celebración de manera regular, pero la gente no respeta”, afirmó.

Margarita Modesta González, oriunda del barrio del reconocido barrio de Gualupita, detalló que si bien las festividades a la Morenita del Tepeyac son muy buenas para el comercio y también significativas para los fieles católicos, en esta ocasión y ante el número de casos positivos que se siguen registrando en la entidad morelense, será necesario no realizarla u organizarla sin la magnitud que reúne a miles de personas.

“Nos afectaría económicamente, pero moralmente lo creo justo porque hay muchas personas que se han infectado y además que han perdido la vida. Estoy de acuerdo en que no se haga la celebración en grande sino como en Tlaltenango; las personas que realmente tienen la fe irán a misa pero no a la fiesta”, subrayó.

En cuanto a las instrucciones eclesiásticas, hasta el momento ni El Calvario ni la iglesia de Gualupita ha recibido indicaciones sobre cómo se llevará a cabo está celebración.

