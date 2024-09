Comedor de la UAEM deja de funcionar a meses de su apertura

El comedor universitario de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) en el campus Chamilpa dejó de funcionar a ocho meses de su apertura, ahora un particular ocupa el espacio para vender comida. Adriana Guadarrama Salgado, presidenta de la Federación de Estudiantes Universitarios de Morelos (FEUM), explicó que harán un rediseño del proyecto para retomarlo.

“Lamentablemente en el proceso de entrega -recepción no hubo una correcta entrega del espacio ni de los acuerdos a los que se habían llegado”, declaró la presidenta de la FEUM.

Aclaró que el proyecto no fracasó pero necesita ajustes para ofrecer comida a precios accesibles y ser rentable para los trabajadores. Guadarrama Salgado comentó que la administración de César Mejía no inscribió a la FEUM en el programa Jóvenes Construyendo el Futuro y esto los obligó a pagar sueldos que no estaban contemplados.

El negocio que actualmente trabaja ahi se llama "Chula Quedando" y solo vende chilaquiles en dos tamaños: medio litro por 50 pesos y un litro por 65 pesos. También tienen aguas frescas.

Adriana Guadarrama, presidenta de la FEUM, explicó que las instalaciones les corresponden a ellos y en cuanto hagan un rediseño del proyecto lo echarán a andar



No hay fecha para retomar el proyecto

Hasta el próximo semestre podrían retomar el trabajo en el comedor, sin especificar una fecha, la presidenta de la FEUM declaró que no hay planes de replicar este proyecto en otra zona.

“Estamos haciendo equipo con la administración central y diferentes sectores externos a la Universidad en donde generemos también un banco de alimentos para tornar un poquito el espacio y que sea más eficiente".

El Sol de Cuernavaca hizo un recorrido por el comedor y efectivamente lucía vacío; las carpas y mobiliario como mesas y sillas se encontraban a la intemperie algunas dañadas.

La rectora Viridiana Aydeé León Hernández se limitó a comentar que al ser una responsabilidad directa de la FEUM contaban con el apoyo de la rectoría pero sin dar más detalles.

“Ese es un tema directamente de la Federación, la Universidad ha apoyado esta estrategia de cuidados y ha entregado este comedor que gestiona la Federación“.

Un comedor que costó millones de pesos...

En sus últimos días como rector de la UAEM, Gustavo Urquiza Beltrán informó que la rehabilitación y adaptación del espacio para convertirlo en el Comedor Universitario costó dos millones 400 mil pesos, más 200 mil que recaudó la FEUM.

El objetivo era ofrecer una comida completa a los estudiantes por 30 pesos, pero hubo varias quejas porque las porciones no eran suficientes.