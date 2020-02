Combatirá Sedeso rezago social

A pesar de que Morelos aparece en la media nacional en el Índice de Progreso social 2019, aunado al recorte en materia presupuestal 2020 el secretario de desarrollo social Gilberto Alcalá Pineda comentó que su objetivo será que escale más lugares, y aunque se le hayan asignado menos recursos, "tengo un equipo de trabajo en quienes confió para poder hacerlo".

Y es que en la última evaluación en materia social, Morelos apareció en el lugar 16 de 32 estados de la república, si bien el estado no se encuentra entre los últimos lugares, tampoco está por arriba entre los mejores.

Los resultados refieren que el Índice de Progreso Social México 2019 muestran la disparidad regional que persiste en el país o la dimensión Necesidades Humanas Básicas es la que presenta los mejores resultados o La dimensión Oportunidades es en la que México presenta los mayores retos, explicó el informe.

En medio de todo este escenario, Alcalá Pineda aseveró que trabajará para lograr que Morelos pueda ser evaluado de mejor manera el año pasado, "mi tarea es buscar organizaciones, asociaciones y todo para que se sumen conmigo al esfuerzo, me tendré que sentar con los titulares de otras dependencias para ver como sumamos esfuerzo y que la gente siga teniendo apoyos importantes".

Mencionó que conoce de las cifras del IPS 2019 y como está considerado el estado de Morelos pero "por eso es mi responsabilidad no puedo quedarme con eso, es mi responsabilidad, porque no puedo solo pensar que si va a subir o no tengo que hacer el esfuerzo para que suba, y si lo voy hacer, tengo un equipo de trabajo extraordinario y eso me da a mi esperanza de que pueda tener los resultados que quiero y que lo ha pedido el gobernador Blanco Bravo y es mi responsabilidad".

El hecho de que se haya disminuido los recursos no significa que se va a dar por vencido, incluso en este momento analizan como administrar los recursos o si en todo caso desaparecer algunos de los programas del año pasado.

"Tengo la ilusión y las ganas de conservar todos los programas a lo mejor no en la cantidad de beneficiaros que se tenía puede disminuir pero nuestra tarea será buscar el recurso en otras instancias".

Gilberto Alcalá Convocó a los morelenses a buscar los beneficios de manera directa en lugar de hacer caso a los gestores que muchas de las veces son falsos, porque todos los programas son gratuitos, y muchas veces la gente busca aprovecharse de la necesidad de la población, se ha detectado y han sido señalados.