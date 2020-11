Colonos manifiestan inconformidad en Lomas de Cocoyoc

El Fraccionamiento Lomas de Cocoyoc, antes conocido como El Paraíso de América, se encuentra convulsionado por las inconformidades que decenas de colonos han expresado en una manifestación pacífica pero no menos exigente para solicitar a las empresa fraccionadora Lomas de Cocoyoc, S.A. de C.V., deje de incurrir en actos que han provocado se note un grupo con menos derechos que otro porque hoy es un lugar en que existe discriminación y ánimo de lucro por parte de las empresas fraccionadoras que con el respaldo del Ayuntamiento de Atlatlahucan, Morelos, y de su alcalde Calixto Urbano Lagunas, siguen cobrando cuotas de mantenimiento por los servicios públicos que no presta o no presta con la calidad que corresponde al lugar y que desde hace más de treinta años debieron entregarse al municipio.

Las empresas fraccionadoras han estado elaborando un presupuesto por más de cuarenta millones de pesos al año que cobran a los colonos sin que se justifique en la realidad dicha inversión. Las deficiencias se notan en lo siguiente: Alumbrado público insuficiente, red de alcantarillado deficiente, entradas / salidas saturadas de vehículos, desorden en carriles para propietarios y proveedores, recolección de basura deficiente, niveles de inseguridad crecientes y caos de casas en renta de fin de semana (música muy alta a todas horas).

Los manifestantes son integrantes de la Asociación de Colonos y Propietarios de Lomas de Cocoyoc, la cual desde hace 40 años ha trabajado y exigido a diversas autoridades administrativas y judiciales para lograr que el fraccionamiento deje de ser un lugar donde no se aplica la ley e impera la voluntad del fraccionador que como represalia ha dejado de prestarles servicios y aprovecha cualquier circunstancia para obligarles a pagar las cuotas de mantenimiento que ya no existen en la ley y de las que una sentencia judicial firme ha declarado que no tienen obligación de pagar, además que los servicios públicos que hay en el Fraccionamiento deben ser cubiertos del patrimonio de las mismas fraccionadoras. Los manifestantes afirman “No le adeudamos nada a las fraccionadoras”.

Hemos pedido al Ayuntamiento de Atlatlahucan ponga freno a los excesos de las empresas fraccionadoras para que no se nos cobren cuotas ilegales cuando realicemos trámites para lo siguiente:

• Compra del Tag de acceso vehicular en carriles preferentes al precio general.

• Aprobación de proyectos de construcción y/o remodelación.

• Emisión de Constancia de no adeudo de agua.

• Libre acceso (entrada/salida) a conductores que cuenten con el engomado asignado por la Asociación de Colonos.

• Cobro colectivo de agua a través de la Asociación de Colonos.

• Instalación / reparación de ductos de drenaje.

• Escrituración de operaciones de compra-venta de lotes/casas que fueron comprados hace años y que no se formalizan hasta obtener el pago de cinco años de cuotas de mantenimiento.

El Fraccionamiento Lomas de Cocoyoc debe entregarse al municipio de Atlatlahucan para que éste se haga cargo de prestar los servicios públicos que nos corresponden, sin más pago que los derechos de servicios municipales, porque hoy, además de pagar ese concepto, se quiere obligar a pagar las cuotas de mantenimiento que ya no aparecen en la ley, pero que por la complicidad del presidente municipal con las fraccionadoras, se pretende seguir cobrándolas, lo que motivó la interposición de un juicio de amparo que actualmente se encuentra en proceso.

La denuncia que hacen es para que autoridades estatales o federales apliquen el estado de derecho en este lugar que se ha convertido en un cacicazgo.