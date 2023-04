Colonos de Cuernavaca se manifiestan y exigen agua a SAPAC

Vecinos del polígono de Tlaltenango, Cerritos, Jardines Tetela y San Jerónimo se manifestaron a las afueras del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca (SAPAC) debido a la falta del líquido.

La señora Patricia Hernández Cortés, vecina del poblado de Tlaltenango, señaló que son más de 80 viviendas, y alrededor de 200 personas las que se han visto afectadas desde el pasado mes de marzo, en el cuál dejaron de recibir el vital líquido por parte del SAPAC.

"Ya no nos podemos bañar, los baños ya se taparon, exigimos una solicitud, sino vamos a cerrar las calles... No tenemos agua", protestó.

Señaló que, ante esto, han tenido que adquirir pipas de agua de manera particular, ya que tampoco las autoridades del organismo les han dado alguna respuesta.

Dijo que en general, cada pipa les cuesta alrededor de mil 200 pesos, sin embargo, los piperos no abastecen toda la zona, ya que no cuentan con el equipo necesario para llegar a todas las áreas, y hay personas que no cuentan con cisterna o tinacos.

"Muchos piperos ya no nos surten el agua, y no alcanza a subir el agua, exigimos una solución a aguas potables, desde el 15 de marzo vine a solicitar una pipa de agua y hasta la fecha no hemos recibido el apoyo", dijo la señora Hernández Cortés.

Reiteró que hay personas de la tercera edad, y niños que están siendo afectadas por esta situación.

De no tener una solución el día de hoy, los vecinos amenazaron con cerrar la glorieta de Tlaltenango.