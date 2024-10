Colectivos piden filtros rigurosos en el programa 'Código Violeta'

Colectivos Feministas reconocen que el "Código Violeta" es una muestra de que hay voluntad política para evitar la violencia contra las mujeres en Morelos; no obstante, piden que, antes de otorgar el distintivo de lugar seguro, a los comercios participantes, éstos sean investigados, a fin de que no haya agresores en algún puesto.

Esta semana, el gobierno del Estado de Morelos presentó el programa "Código Violeta", el cual permite que ciertos negocios puedan apoyar a mujeres que sufren algún tipo de violencia y les da las instrucciones de cómo establecer contacto con las autoridades competentes.

Ante ello, Andrea Acevedo García, vocera de la colectiva Divulgadoras, consideró que deben existir filtros rigurosos para garantizar que los espacios realmente sean seguros para las víctimas. Advirtió que, de lo contrario, podría generarse un mayor riesgo para ellas y el mismo personal.

Las compañeras de la zona oriente, que tiene un alto índice de violencia en contra de las mujeres, nos comentan que a veces los Códigos Violeta están en lugares donde hay hombres que ya han violentado a mujeres

La activista destacó que es fundamental verificar los antecedentes del personal antes de ofrecer un refugio seguro, porque también en el ámbito laboral hay acoso o abusos en contra de las mujeres.

Acevedo reconoció que, para que el programa funcione bien se necesita un monitoreo constante y hacer ajustes de acuerdo con los resultados obtenidos; sin embargo, confía en que la Secretaría de las Mujeres atenderá las recomendaciones hechas por los colectivos feministas y lo perfeccionará para que funcione correctamente.

Es clave que se aplique de forma minuciosa, con coordinación específica en cada caso. Es una acción afirmativa importante, pero tiene que evaluarse regularmente.

También dijo que sería útil revisar cómo ha funcionado este programa en otros estados, pues la creación de Códigos Violeta no es una idea nueva. Celebró que se inicie con 150 espacios y se tomen hasta seis meses para analizar los recursos disponibles, pero considera que falta más difusión porque, en su opinión, no sirve que existan estos proyectos si la gente no los conoce, en especial en las zonas alejadas o de mayor incidencia.

Hay voluntad para atender a las mujeres

Andrea Acevedo celebró que el gobierno de Margarita González Saravia tome en serio la violencia contra las mujeres y se abra al diálogo con los distintos grupos, porque llevaban un par de sexenios en los que los feminicidios y la violencia de género no se reconocían ni visibilizaban.

“La diferencia con el gobierno anterior es que en este gobierno sí hay apertura. Hemos tenido reuniones de trabajo con la Secretaría de las Mujeres para avanzar en ciertos temas. La administración anterior estuvo cerrada con las víctimas, la asociación civil y el feminismo”.

Acevedo recordó que González Saravia firmó la agenda elaborada por los colectivos feministas en campaña, y esto para ellas representa un compromiso formal para atender la problemática. Durante el sexenio de Cuauhtémoc Blanco Bravo, las feministas buscaron tener comunicación directa, pero no lo lograron.

A tres meses de que termine el año, las colectivas han contabilizado 100 feminicidios en Morelos. Esta cifra supera los 68 casos registrados en el mismo periodo de 2023, año que cerró con 91 víctimas.