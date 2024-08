Colectivo denuncia crisis forense en el zócalo de Cuernavaca

Con un performance que representó las exhumaciones de cadáveres en las fosas comunes de Tetelcingo, en Cuautla, y Jojutla, el colectivo de búsqueda Regresando a Casa Morelos se manifestó en el Memorial de Víctimas ubicado en las puertas de Palacio de Gobierno en el marco del Día Internacional de la Desaparición Forzada.

“Este día es muy significativo porque necesitamos que la gente se siga uniendo, que se dé cuenta que sigue pasando y que no son hechos aislados. Este gobierno que ya se va, que nos quedó a deber mucho, gobernador de Morelos que nunca quiso atender a las víctimas, nunca nos dio audiencia ni nos escuchó, eso habla de la insensibilidad ante este dolor", dijo Angélica Rodríguez Monroy, integrante del colectivo, quien aseguró que en lo que va del sexenio hay un registro de al menos 2 mil 800 personas desaparecidas.

Crisis forense impide identificar a las víctimas

Destacó una crisis forense al interior de la Fiscalía General del Estado de Morelos (FGE), ya que desde 2016 han sido exhumadas más de 216 personas y solo han logrado identificar a 20, mientras que más de 360 cuerpos inhumados en el panteón ministerial Jardines del Recuerdo continúan sin identificarse.

"Se les dio recurso extraordinario en esta administración y prometieron que iban a contratar policías de investigación, y más de ministerio público porque no son suficientes, y no vemos dónde está ese recurso, ni a la gente que se supone que tenían que contratar. Además, seguimos con la crisis forense de que no hay retroactivos para tomar muestras genéticas y sólo se manda a procesar la muestra de los cuerpos que van levantando en caso de que haya sospecha de que alguien lo esté buscando, y si no se queda guardada la muestra".

Dijo que es necesario tener bases de datos que puedan ser compatibles con la base de la fiscalía y que contraten gente que todos los días esté subiendo toda la información.

"Se comprometieron a entregar el álbum de fotografías de los cuerpos exhumados en Jojutla, y hasta el día de hoy no lo tenemos. También iba a haber una base de datos con características individuales de todos los cuerpos que están ahí, para que la gente pueda verlas y con ello identificarlos. Ya son muchos años y no vemos realmente resultados".

El colectivo de búsqueda Regresando a Casa Morelos realizó una representación de las exhumaciones de cadáveres de las fosas comunes de Tetelcingo y Jojutla, en conmemoración del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas



Comisión de Derechos Humanos es indiferente

Acusaron que la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDHEM) no ha velado por los derechos de las personas recuperadas en dichos procesos forenses.

A través de un comunicado, señalaron que la CDHEM ha participado como observador en distintos procesos forenses del estado, por lo que le exigieron presentar un diagnóstico sobre las violaciones de derechos humanos en estos procesos.

Asimismo, hicieron una solicitud a la gobernadora electa, Margarita González Saravia, ser atendidas e implementar acciones para localizar a las víctimas.