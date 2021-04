Integrantes de diversas Colectivas de Mujeres se concentraron este lunes al exterior del recinto Legislativo en Morelos sumándose a las demandas nacionales para aprobar la Ley Olimpia desde la Cámara de Diputados en la Ciudad de México.

Colgando pancartas con la leyenda “Mujeres morelenses en la lucha por nuestros derechos” y vistiendo totalmente en tonos morados, Ana Karina Chumacero, directora de la Red TIC "Por los derechos de las mujeres", señaló que en la entidad se unieron a las exigencia de cientos de mujeres activistas que buscan se apruebe en este periodo ordinario de de la LXIV Legislatura la Ley Olimpia, que busca castigar penalmente a quien difunda imágenes, audios o videos íntimos de las mujeres.

Colectivas morelenses demandan aprobar Ley Olimpia a nivel federal / Froylán Trujillo | El Sol de Cuernavaca

El dictamen de Ley Olimpia, indicó, fue revisado y aprobado ya por la Cámara de Senadores y posteriormente por la Cámara de Diputados el pasado 15 de abril. Por lo que sólo hace falta que la Junta de Coordinación Política de la Legislatura federal integre la reforma a la agenda legislativa para así poder votarla el próximo jueves.

Sin embargo, la activista morelense denunció que a la fecha ninguno de los diputados federales, incluyendo a los nueve representantes de Morelos, han dado respuesta o manifestado su apoyo para que esto sea una realidad. Por lo cual en una de las pancartas que colocaron incluyeron la fotografía de las y los parlamentarios, refiriendo, “muchos de ellos sabemos que están en campaña y que lo último que les importó fue el tema de mujeres y decidieron dejarlo ahí en la congeladora”.

Las y los legisladores federales por Morelos son: por la coalición “Juntos Haremos Historia”: Alejandro Mojica Toledo (Distrito 1), Alejandra Pani Barragán (Distrito 2), Juanita Guerra Mena (Distrito 3), Jorge Argüelles Victorero (Distrito 4), José Guadalupe Ambrocio Gachuz (Distrito 5), así como Brenda Espinoza López y Samuel Calderón Medina (plurinominales), y dos son del Partido Acción Nacional (PAN), igual plurinominales: Marco Antonio Adame Castillo y Óscar Daniel Martínez Terrazas.

Colectivas morelenses demandan aprobar Ley Olimpia a nivel federal / Froylán Trujillo | El Sol de Cuernavaca

Ana Karina Chumacero puntualizó que esta ley es importante, puesto que a pesar de que en 29 estados, entre ellos la entidad morelense, es tipificado como delito la violencia digital, es necesario crear estrategias nacionales para que así se puedan asignar recursos específicos para su investigación.

“En el estado de Morelos tenemos más de cinco mil mujeres que no pueden levantar una denuncia, que no han podido tener una eficaz investigación en sus casos por la apatía, por la incapacidad, porque no hay herramientas necesarias que den presupuesto a la capacitación de ministerios públicos de la Fiscalía y sectores municipales que tiene que ver con la atención primaria de las mujeres”.

MUJERES ALZAN LA VOZ EN CUAUTLA

Integrantes de colectivos feministas de Cuautla y Yautepec piden a los diputados federales que se realice la aprobación de la Ley Olimpia, esto a través de una rueda de prensa virtual.

De acuerdo a las integrantes de diferentes colectivos feministas de Cuautla y Yautepec, dicha ley ya ha sido aprobada en 29 estados; sin embargo, no ha sido considerada a nivel federal.

“Solicitamos a la asamblea federal considere la agenda de las mujeres, es lastimoso para nosotras tener que soportar que sea más importante la destitución política por la defensa de un violador candidato a gobernador, que la agenda que desde territorio hemos impulsado las mujeres”, señalaron en la rueda de prensa.

Manifestaron que el período legislativo ordinario finaliza el próximo 30 de abril y es por esa razón que cada colectivo en sus municipios y regiones del país determinaron sumarse para alzar la voz y pedir que se ponga en la mesa la legislación para atender la violencia digital.

Señalaron que ya no se puede esperar más, ni al siguiente período legislativo ni a la conclusión de campañas políticas.

Ley Olimpia

Dicha ley incluye adecuaciones y reformas para reconocer la violencia digital como una modalidad en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, y dentro de las que se incluye un nuevo tipo penal que sanciona las conductas de difundir y producir materiales íntimos sexuales sin el consentimiento de las personas en la clasificación denominada “delitos contra la intimidad sexual”

Información de Susana Paredes y Ofelia Espinoza