Cobro de Pensión Universal se vuelve complicado

Todo un peregrinar resulta para muchos de los adultos mayores cobrar su “Pensión Universal”, pues en su gran mayoría, sino es que todos, no saben utilizar la tecnología para solicitar una cita por lo que llegan a ir hasta más de tres veces a conocer el destino del recurso; en silla de ruedas empujado por su familiar, en muletas y como pueden, llegan a preguntar si está ya su pago.

Doña Lilia acude un día antes porque comparte que justamente “tengo cita en el seguro a la misma hora que me toca cobrar, vine a ver si se puede que me adelanten, pero ya me dijo el joven de chaleco que no se puede, que tengo que venir así que voy a tener que perder mi cita en el doctor sino me tengo que esperar otro mes”, lamenta mientras revisa nuevamente sus documentos.

Y como ella cada día llegan decenas de adultos mayores beneficiarios del Programa de Pensión Universal para Adultos Mayores de 68 años de edad, una vez que la veda electoral concluyó y con ello la recuperación de los pagos del cuarto bimestre.

La Secretaría del Bienestar reconoce que en la entidad son alrededor de 130 mil los beneficiaros del programa; sin embargo, no todos cobran de manera presencial.

Para ser atendidos, las personas tienen que agendar una cita y verificar su fecha de pago.

En el portal https://www.citasbienestarmorelos.com.mx/ existe una ventana en la que el ciudadano deberá proporcionar sus datos personales y en la consulta le dará una fecha y hora de pago, no obstante, este grupo de población asume que “no sé cómo hacerlo, me sobrepasa la tecnología”.

Por correo electrónico, el ciudadano Rubén Peláez también hizo pública su denuncia, argumentando que en varias ocasiones le han negado el pago “que por derecho le corresponde”.