Coatetelco también restringe acceso al municipio

A partir hoy se restringe el acceso a toda persona que no sea residente del municipio de Coatetelco, especialmente, a los que acuden con fines turísticos y comerciales, manifestó Antonio Alemán Melgar, regidor del municipio indígena en el sur poniente del estado de Morelos.

Se tomó la decisión en la sesión del Cabildo del Concejo Municipal Indígena, para extremar las medidas y hacer cumplir las instrucciones del Gobierno Federal y Estatal para evitar la propagación de la Covid-19. Asimismo, se tomaron acuerdos para restringir las actividades de varios establecimientos que no son esenciales y los lugares donde se aglomera gente, y también restringir el paso de visitantes, turistas y comerciantes.

Se ésta impidiendo la instalación del tianguis, las actividades comerciales de los dos lagos, Coatetelco y Rodeo, de los ríos entre muchos otros rubros que se tienen que atender de alguna manera, ya que las autoridades han dicho que es nuestra obligación atender esas recomendaciones.

“Empezamos el día de hoy con un operativo de las 4 a las 10 de la mañana, a todas las personas que entraban se les preguntó a qué ingresan al municipio, a dónde se dirigen y qué actividad van a hacer; para evitar lo más posible que tengamos un contagio de esta enfermedad, que sabemos que está avanzando de manera muy rápida y haciendo conciencia a la ciudadanía que esto no es por gusto, no es por ocurrencia, no es por afectar al comerciante o al turista, creemos que es necesario que el ayuntamiento tome estas medidas por el bien de todos”.

Reconoció que esta restricción afecta a la población; “esperamos que pasemos esta contingencia y volver a la normalidad, que es lo que todos queremos”.

En este nuevo municipio indígena, pese a las carencias que representa ser un municipio de nueva creación, se han tomado varias medidas: como repartir gel antibacterial, fumigaciones de sanitización en todos los espacios públicos y de tránsito de la población, perifoneo invitando a la gente que se quede en su casa, haciendo eco de las recomendaciones estatales y federales.

También se ha acudido con las personas que llegan de los Estados Unidos o de otros estados, y se les pide que se resguardan 14 días, tengan o no síntomas, para evitar contagios, elementos de Protección Civil, acuden a los domicilios donde se informa que llegó alguien de fuera, “necesitamos que se resguarden por lo menos dos semanas, tengan o no síntomas y en caso necesario acudir al hospital”.

Hasta el momento no se ha registrado ningún caso y estamos muy a tiempo de que la ciudadanía tome conciencia de lo que ha dicho el Presidente de México.

y de alguna razón este virus que nos está afectando, tenemos que hacer lo más posible por evitarlo, y aunque hay mucha gente que va al día y tiene que salir a trabajar, se les está pidiendo que sólo las áreas indispensables pueden entrar en operaciones, los demás deben quedarse en casa por la contingencia.

El Comunicado oficial de Coatetelco Morelos del 13 de abril del 2020 cita: Ante la inminente llegada de la fase tres de la contingencia nacional por el Covid-19, el municipio indígena de Coatetelco intensificará las medidas de prevención para evitar la propagación del coronavirus entre nuestra población.

A partir del 14 de abril se restringe el acceso a toda persona que no residente del municipio de Coatetelco con fines turísticos y comerciales. Se implementarán filtros de control en los cuatro accesos del municipio en la colonia; San Isidro, Narvarte, El Muelle y carretera inter lago.

Cabe señalar que se permitirá el acceso a surtidores de comercios para evitar un desabasto a la ciudadanía, siempre y cuando cumplan con las medidas solicitadas en el filtro de control.

Agradecemos a los cientos y miles de turistas que han convertido a Coatetelco en un destino turístico del Estado de Morelos, sin embargo ante la emergencia sanitaria en la que nos encontramos, nos vemos en la necesidad de implementar estas medidas extraordinarias debido al riesgo real e inminente de contagio que representa la afluencia de turistas en nuestro municipio.

Por lo que atendiendo a las indicaciones del Gobierno Federal y Estatal es indispensable e inaplazable tomar este tipo de decisiones, por el bien de ustedes, por el bien de nosotros y por el de todos, estamos seguros que todo esto terminará de la mejor manera y cuando eso ocurra, no tendremos duda que estaremos listos para recibirlos como lo merecen. No son vacaciones quédate en casa, por tu salud y la de todos. signa el Concejo Municipal de Coatetelco 2019-2021.

