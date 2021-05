Coatetelco elige a su concejo municipal

Desechan las listas nominales después de cinco horas del arranque de la jornada electoral en el municipio indígena de Coatetelco, ante la protesta de la ciudadanía que exigió mayor rapidez a los funcionarios de las cinco mesas de casillas ante la falta de pericia para localizar la clave de elector en las listas nominales.

Se trata de un proceso histórico en el que por primera vez en un municipio indígena se eligen a las autoridades municipales para el periodo 2023-2025 a dos años cuatro meses de haberse erigido en municipio 34 del estado de Morelos, contienda que se libra entre cinco candidatos con fórmulas de planillas de acuerdo a los usos y costumbres de esta localidad.

Desde la instalación de las casillas ya había una larga fila de vecinos de Coatetelco y colonias aledañas esperando ejercer su derecho al voto, poco después de las 8:00 horas, los funcionarios de casilla se enfrentaron al problema de no poder identificar en la lista de electores que facilitó el INE a través del Impepac, y para identificar la clave del elector, les llevó de 20 a 30 minutos, lo que alentó el proceso de participación.

Hernán Onofre Jiménez, secretario municipal del ayuntamiento de Coatetelco reconoció “el problema principal con las listas de electores que les facilitaron, es por la privacidad de los datos de las listado nominal que dio el INE, sólo nos dio una lista con códigos que traen las credenciales de elector, eso dificultó más identificar a los electores”, dijo al pedir paciencia a los ciudadanos y ciudadanas, asegurando que si alcanzarían las boletas para todos.

Señaló que incluso se dispuso de más personal para apoyar a los funcionarios de casillas, para que buscaran el código de la credencial, pero la gente que esperaba en el sol por más de tres horas se desesperó, ya que muchos no habían ni desayunado. A las 12 del día empezaron a levantar la voz y gritar, “apúrenle” “no hemos comido”, y advertían del malestar la preocupación por los adultos mayores, aunque como parte de la organización del proceso se hizo una fila para adultos mayores y personas con alguna discapacidad.

Se hicieron cinco filas, una para cada sección electoral, pero no se veían los avances, un grupo de mujeres manifestó su molestia y la intención de retirarse, ya que no daban crédito que los funcionarios de la mesa no pudieran con las litas nominales.

Abel Galicia Santana, presidente de los pescadores de los dos lagos e integrante de la Comisión Electoral, lamentó que las listas nominales que facilitó el INE a través del Impepac, lejos de ayudar les afectaron.

A las 13:00 horas había más gente molesta porque incluso se estaban filtrando en la fila personas que no habían hecho la larga fila, y en medio de la protesta exigieron a las autoridades responsables de este proceso, como es la Comisión Electoral, el Consejo Municipal y los representantes de partido, que resolvieran y agilizaran las votaciones.

En medio de la protesta los representantes de partido y autoridades electorales locales aceptan dejar de lado la lista nominal y permitir el voto solo con la credencial de elector, verificando que sea vecino de la localidad, que la credencial tenga domicilio de Coatetelco y sea vigente. Logrando calmar los ánimos y reanudando el proceso que se hizo más ágil.

Hubo 5 planillas en la contienda / Angelina Albarrán | El Sol de Cuernavaca

Consejeros del Impepac acuden como observadores

En un acto histórico y en un marco de civilidad se desarrollan las elecciones en el municipio indígena de Coatetelco para elegir al primer presidente municipal de esa localidad.

La consejera presidenta del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (Impepac), Mireya Gally Jordá, acompañada de los consejeros, Enrique Pérez Rodríguez, presidente de la Comisión Ejecutiva Temporal de Asuntos Indígenas y Pedro Gregorio Alvarado Ramos, integrante de dicha Comisión, acudieron como observadores del proceso.

Antes de las 8:00 horas ya estaban las urnas instaladas y también las filas de personas para emitir su voto. A lo largo de la jornada se ha observado una importante participación ciudadana.

En el recorrido también estuvieron presentes el consejero, Javier Arias Casas y las consejeras: Isabel Guadarrama Bustamante y Elizabeth Martínez Gutiérrez.