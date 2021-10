Coatetelco celebra elecciones extraordinarias

Celebran elecciones extraordinarias de autoridades municipales en Coatetelco, la disputa ahora es entre tres planillas la rosa, que encabeza Humberto Leónides Segura, el ganador de las elecciones que se anularon TEEM, la planilla café que encabeza Julio Alemán Melgar y la planilla Morada, que encabeza Carlos Rivera Alemán.

Con retraso en la instalación de las casillas pero sin mayores problemas se llevan a cabo las elecciones extraordinarias ordenadas por la sentencia del TEEM tras la anulación de las elecciones del 30 de mayo de este año como consecuencia de los juicios de impugnación. A diferencia de las elecciones pasadas que se concentraron las cinco casillas en la explanada del nuevo zócalo, esta vez se llevaron en las cinco secciones diferentes, porque aunque había fila no hubo aglomeraciones.

Desde muy temprano la gente que acudió a votar hizo fila pero cerca del medio día bajo la concurrencia, en Coatetelco son cinco secciones electorales la 564, se encuentra en la Escuela Primaria Felipe Ángeles, calle Emiliano Zapata, s/n Col. Centro, la Sección 565 se ubica en la Presidencia Municipal, calle Benito Juárez en el Centro. Mientras que la Sección 566 se ubica en la Ayudantía de la colonia Benito Juárez, calle Constitución s/n. mientras que la Sección 567 Calle Matamoros s/n, Centro. La Sección 568 ésta en el Jardín de niños del CONAFE, calle Niños Héroes s/n Col. Narvarte.

Las votaciones se recibirán de las 8 a las 18 horas, y los integrantes del Consejo Municipal convocaron a mantener sana distancia y usar cubrebocas, para evitar contagios de la pandemia que sigue vigente en el estado de Morelos, aunque ya se encuentra en semáforo amarillo.

Contra las expectativas se redujo el número de aspirantes de cinco que participaron en la elección del mes de mayo a solo tres, entre los que vuelven a pedir el voto esta Huberto Leónides Segura que va por la planilla rosa y antes participo con la planilla azul. Otro que insiste en buscar el voto es Carlos Rivera Alemán, quien va por la planilla morada y antes la busco por la planilla naranja. Y el tercer aspirante es Julio Alemán Melgar quien va por la planilla café.

Cabe destacar que el viernes que fueron presentadas las boletas, justo la del color cabe aparecía con circulo verde, por lo que levantaron la protesta los representantes de Julio Alemán y se vieron obligados a volverá reimprimir las papeletas para la votación, ya que pese a la reducida campaña, la gente tiene identificado a sus candidatos por los colores.

Be destacar que el comité electoral quedo formado por: Rosa María Teodoro Peña como presidenta, Martha Alemán Melgar como secretaria, Gilberto Cruz Diego, Miguel Ángel Nepomuceno Galicia, María Isabel Iturbide Iturbe, Rodolfo Ángel Octaviano Alcalá quienes recibieran los resultados de cada sección y al final de la jornada darán a conocer al ganador.

Cabe destacar que al cierre de esta edición las inconformidades que se registraron eran de los que se presentaron a votar pero no estaban las listas nominales, se trata de ciudadanos que pidieron el cambio de la credencial y no lo recogieron en tiempo y forma, por lo que no aparecen en las listas.