Clausuran gasolinera en Tlaltizapán

Este martes, el Ayuntamiento de Tlaltizapán clausuró la gasolina de la cabecera municipal exigiendo el pago de multas por el incumplimiento en el pago de refrendo de la licencia de funcionamiento, cuya cantidad asciende casi a los 266 mil pesos, situación que para la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Jojutla (Canaco Servytur), resultado de una arbitrariedad y un abuso de autoridad.

Bajo una serie de irregularidades y sin previo aviso, ni presentación de los fiscales, encabezados por la directora de licencias y reglamentos, llegaron clausurando las bombas de servicio, incurriendo en una serie de arbitrariedades, por lo que el personal administrativo se opuso a desalojar el inmueble, y sin opciones de diálogo en forma arbitraria llenaron el acta de clausura entre más de dos personas.

Ante directivos de la Cámara Nacional de Comercio Servicios y Turismo de Jojutla, que preside Agustín Francisco Sedano Quintanilla, quien no pudo hacer nada en defensa de su agremiada, advirtió que lleva más de un año intentando dialogar y tomar acuerdos con el presidente municipal en torno al refrendo, y hasta la fecha, no han sido atendidos; han dialogado y cancelado reuniones sin lograr concretar acuerdos.

Mostraron el documento de lo que pretende cobrar el gobierno de Alfredo Domínguez Mandujano que suma un total de 265 mil 852.80 pesos de multas y actualización de refrendo.

Estos son los hoteles de Tepoztlán que ya puedes visitar

Y con el argumento de que no están al corriente con sus refrendos, cobrando del 2015 al 2020, por lo que exige el pago de 500 UMA ($ 86.88 por UMA) que representa un cobro de 260 mil 640 pesos y de acuerdo al artículo 48 de la Ley de Ingresos Municipales, la división XI, por la falta de revalidación de licencia de funcionamiento una multa correspondiente a 60 UMA que suman 5 mil 212.80.

"Han hecho muchas arbitrariedades contra los comerciantes, experimentan y amenazan a la gente con la clausura y les cobran cantidades muy fuertes aunque les dan facilidades, les cobran y tienen problemas muy fuertes", dijo Sedano Quintanilla quien la consideró este atropello que se da en Tlaltizapán , y por el que la gasolinera interpondrá un recurso legal.

“El presidente municipal nunca está, o no quiere dar la cara”, dijo al advertir que si no se presentaron durante esta pandemia, es porque se supone que está cerrada la presidencia municipal, pero los fiscales están trabajando, y aún no han dado respuesta a los oficios de la Canaco, se ha pedido diálogo directo con el acalde y no se ha tenido.









Suscríbete gratis al Newsletter aquí