"Clases clandestinas" violan las medidas sanitarias

El homeschooling o educación en casa, es un fenómeno que también se ha comenzado a registrar en Morelos ante la ausencia de clases presenciales, reconoció el presidente de la Federación de Universidades Particulares en el Estado de Morelos (Fupamor), Javier Espinoza Olalde, ya que de manera clandestina algunas escuelas o profesores están acudiendo a los hogares a impartir materias sin ninguna protección sanitaria o regulación, por lo que pidió a las autoridades educativas y sanitarias a que tomen cartas en el asunto.

Esta práctica surgida en Estados Unidos que consiste en que un maestro o tutor va a la casa del menor a darle clases presenciales, se ha comenzado a registrar en el país y en el estado, de acuerdo con los empresarios del ramo, lo que colocaría en una clara desventaja a quienes sí están respetando los lineamientos de la contingencia sanitaria.

“Es una idea muy mala, el hecho de que estén realizando homeschooling de esa manera, no es algo conveniente, sería prácticamente lo mismo, pero peor que regresar a las clases presenciales, porque de manera general no tienden a seguir ninguna medida, son casas que no están sujetas a inspección y son de manera clandestina”.

Con estas operaciones clandestinas el impacto ha sido claro para los planteles que continúan bajo el esquema de educación a distancia; “estamos hablado de que la educación superior se encuentra entre un 10 a un 15 por ciento a la baja, pero siempre esto nos ha dado la oportunidad de innovar”.

Pidió a la Secretaría de Educación y la de Salud emprender un proceso de revisión de quienes llevan a cabo estas acciones y proceder a sancionarlos al poner en riesgo a las familias y a los docentes que son enviados a impartir las clases.

“No lo hemos solicitado propiamente, pero les corresponde a las autoridades hacerlo”.

Detalló que este 1 de marzo ninguna de las 200 escuelas particulares inició clases presenciales, luego de que una organización de carácter nacional anunciara que volverían a las aulas este lunes, a lo que agregó que continuarán de esta forma hasta en tanto las autoridades les permitan regresar al modo presencial.

“No formamos parte de dicha federación y por ningún motivo estaremos arriesgando a los maestros, alumnos, ni a los padres de familia, el regreso será siempre organizado, con total legalidad, con los protocolos más estrictos y de manera escalonada”.