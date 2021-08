Ciudadanos retoman quejas por aumento al transporte

Usuarios del transporte público en Morelos solicitaron al Ejecutivo del estado revisar las concesiones del servicio al advertir que no están de acuerdo con el aumento de la tarifa y si a los actuales concesionarios ya no les es redituable el contar con los permisos, deberían revocárseles y entregar a otros que sí tengan interés en tener unidades modernas y un servicio a la altura de la exigencia de los morelenses, y no solo pensar en afectar a las familias en el estado.

María Elena Medina Vargas, vocera del grupo de inconformes, mencionó que no tienen ninguna representación ya que sólo son ciudadanos morelenses molestos con la decisión de incrementar el pasaje del transporte público en un momento que no era el adecuado.

En un oficio dirigido al secretario de Gobierno, Pablo Ojeda Cárdenas, exigieron que se dé cumplimiento a garantizar el derecho humano del transporte público adecuado y sostenible, el cual debe ser tratado como un bien social, cultural y no como un bien económico, “por lo tanto demandamos en un breve plazo formular un proyecto del servicio público urbano de itinerario fijo integral que posibilite a los usuarios y ciudadanos en general a contar con nuevas y eficaces formas, y mecanismos de vanguardia de movilidad por la ciudad; y al mismo tiempo coloque en el centro de dicho servicio el interés genuino de los ciudadanos y no más voracidad del monopolio camionero”.

Elena Medina expuso que en Morelos, dicho el servicio público siempre ha estado concesionado a particulares, “quienes al estar posesionado de las concesiones que son públicas, se han constituido como un poder paralegal y como los verdaderos duelos del servicio, imponiendo condiciones y hasta su capricho en cuanto al aumento de tarifas se refiere, por lo que es preciso regular dicha actividad”.

Y la prueba, señaló, es que el servicio público con itinerario fijo en el estado está impulsado sólo con un afán desmedido de lucro del monopolio camionero, es el hecho de que más del 80 por ciento de las unidades que circulan en el estado, y sobre todo en la zona metropolitana, son unidades sucias, desvencijadas, con asientos y ventanas rotas e inservibles.

Cuestionaron el hecho que desde el exmandatario Lauro Ortega, no ha existido una intención de la autoridad de ordenar, sistematizar y dotar de un andamiaje legal al servicio del transporte urbano, por el contrario, “los sucesivos gobiernos han estado sometidos al capricho del pulpo camionero, aumentando sin ton ni son el pasaje sin que medien parámetros que sirvan de referencia”.

El hecho de haber autorizado una tarifa hasta del 25 por ciento, aseveró Elena Medina, es abusivo y provoca afectaciones a las condiciones de vida de los usuarios.

Luego de permanecer por varios minutos en las puertas de Casa de Gobierno, el grupo de media docena de inconformes se dirigió a la calle Galeana, donde bloquearon la calle por varias horas provocando un enorme caos vial solo porque a uno de ellos, la policía vial le retiró la placa de su motocicleta al haberla estacionado en un lugar prohibido.