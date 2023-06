Ciudadanos pueden presentar quejas en el TJA por la falta de placas

Ciudadanos aún tienen la oportunidad de acercarse ante el Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) para reclamar por la falta de placas físicas o tarjetas de circulación en el estado de Morelos, ante la falta de presupuesto de la Secretaría de Movilidad y Transporte (SMyT) para seguir adquiriendo estos bienes materiales.

Al respecto, el magistrado presidente del TJA, Guillermo Arrollo Cruz, mencionó que hasta el momento no tienen registro de alguna queja, sin embargo, dijo que no están lejanos a que esta situación pueda darse en los próximos días, sobre todo para aquellas personas que ya realizaron el pago ante la dependencia y que no recibieron nada.

“No hemos recibido ninguna queja por el tema de placas en contra de Movilidad y Transporte, no ha llegado nada absolutamente, pero seguramente que ya estamos muy cercanos a que la ciudadanía venga ante el tribunal, sobre todo aquellos que ya pagaron sus placas”, externó Arrollo Cruz.

El magistrado presidente reiteró que el TJA tiene las facultades de intervenir ante cualquier situación en la que la autoridad incumpla de manera administrativa con la ciudadanía, para someter a un tema jurisdiccional todos los asuntos de esta índole, el tema de la falta de placas.

“Cualquier actividad de la autoridad administrativa puede ser sometida ante el Tribunal de Justicia Administrativa, que es la autoridad competente para que jurisdiccionalmente se puedan llevar todos estos asuntos”, externó.

Cualquier ciudadano que se vea afectado por el tema de la falta de placas en la entidad puede presentar su queja ante el TJA, que se ubica en el interior de "Centro las Plazas" en el primer cuadro de la ciudad.

Desde la segunda semana de junio la Secretaría de Movilidad y Transporte (SMyT) cerró sus ventanillas, luego de que solicitó una ampliación presupuestal de 41 millones de pesos para seguir adquiriendo placas y tarjetas de circulación.

El próximo 6 de julio se presentará el titular de la dependencia, Eduardo Galaz Chacón, en el Congreso del Estado para comparecer ante las y los diputados y rendir cuentas por los cerca de 140 millones de pesos que le fueron aprobados para el ejercicio fiscal 2023 y que, a decir del funcionario, no fueron suficientes.