Ciudadanos exigen transparencia en el Frente Amplio por Morelos

Organizaciones ciudadanas México Unido, Frente Cívico Nacional, Misión Rescate México y Unidos x México buscan conformar una agrupación horizontal para la toma de decisiones y que fluya de manera equitativa, anunció Guadalupe Ruíz del Río, coordinadora del FAxM y Morelos.

Señaló que en esta ocasión no representarán colores partidistas o algún candidato en específico, por lo que, se apegarán a la toma de decisiones cuando inicie el proceso correspondiente para seleccionar al coordinador de los trabajos del FAxM.

"El único fin es incentivar a la sociedad organizada y todas las personas sin excepción a tomar parte activa la tarea de rescatar nuestro estado; concebidos del calor de la participación social, en coordinación con los partidos políticos, iniciaremos a la brevedad el proceso que nos permita seleccionar a la mejor persona para encabezar y coordinar los trabajos del Frente Amplio por México", manifestó Ruíz del Río.

➡️ ¿Ya recibes las noticias en WhatsApp? ¡ES GRATIS!

Hasta el momento no se le ha negado la oportunidad a nadie de formar parte del Frente Amplio, ya que el proceso de selección de aspirantes aún no inicia.

"Ha habido expresiones que confunden en el sentido de que supuestos aspirantes han sido rechazados del Frente Amplio por Morelos, eso no es así, dado a que aún no inicia el proceso y por lo tanto aún no hay reglas de registro y competencia, ni método de selección", señaló.

Las organizaciones ciudadanas exigieron al Frente Amplio por Morelos transparencia en la toma de decisiones



Jorge Messeguer, señaló que es necesario que se recupere Morelos, así como que se sumen más organizaciones sin importar el modo partidista

📹: Emireth Cossio pic.twitter.com/fb3kIAb65N — El Sol de Cuernavaca (@SolDeCuernavaca) October 10, 2023

Por su parte, Jorge Messeguer, integrante del Frente Cívico Nacional, compartió que es necesario que se recupere el estado, y se sumen más organizaciones sin importar el modo partidista.

"No hay una cabeza, todos tenemos algo que decir, queremos que se sume más gente, sociedad civil, ciudadanos y gente que quiera a Morelos... Esa es la tarea que tenemos que hacer... Ese es el vínculo entre la sociedad civil y los partidos", expuso.

Reiteró que la sociedad puede reprobar a los candidatos de los partidos políticos, por lo que buscarán transparentar la selección y generar vínculos con la ciudadanía.