Ciudadanos de Temixco a la expectativa por resultados de la votación

Vecinos de Temixco de encuentran a la expectativa de los resultados de la votación, ante lo cerrado de la contienda; mientras que en el municipio de Jiutepec algunos están a favor de la continuidad del actual proyecto de gobierno.

Desde que inicio el PREP el domingo de junio hasta la mañana del lunes la delantera la llevaba la candidata del Partido del Trabajo (PT) a la alcaldía de Temixco Jazmín Solano López, pero la tarde del mismo lunes llevaba ventaja Juana Ocampo Domínguez.

Esta situación tiene a la expectativa a los ciudadanos de Temixco, quienes en un sondeo la mayoría comentó que se necesita un cambio real, otros comentaron que quien resulte ganadora ojala haga un buen trabajo, y otro indicaron que no les interesa quien gana porque al final “siempre es lo mismo”.

Roberto García, vecino del Centro de Temixco señaló que desde hace 15 años tomó la decisión de ya no acudir a las urnas a votar, porque partidos políticos y políticos van y vienen y el municipio está abandonado en materia de servicios públicos, infraestructura y en economía.

Ernesto Valdez, comerciante indicó que no esta atento a los resultado pero esperan que quien gane sea lo mejor para el municipio, “se necesita un cambio, que hagan bien las cosas , quien gane que se ponga las pilas”.

Fabiola también comerciante, comentó que le pareció que se llevó una votación tranquila, consideró que hubo gran participación ciudadana, y dijo que espera que quien resulte electo se ponga a trabajar.

En cuanto a las votaciones de Jiutepec, donde los resultado preliminares señalan que el abanderado de Morena Rafael Reyes es virtual ganador de la contienda, ha desatado opiniones divididas entre los ciudadanos.

Algunos lamentaron la posible reelección de Rafael Reyes, como Mayra Casas quien dijo que el problema no es que gane sino que los ciudadanos no le exigen que trabaje, y agregó que la delincuencia, no hay obras pública que beneficie al municipio.

Vicky vecina del Centro de Jiutepec indicó que casi 3 años no trabajo, por lo que no vislumbran un futuro positivo.

“Gran triunfo en Jiutepec, se reconoce el buen trabajo que ha venido realizando “ dijo César N.

Otros lo felicitaron por su virtual triunfo en las urnas, pero le pidieron trabajar principalmente en materia de seguridad, sin pretextos, y gestione recursos para obra pública y mejoramiento de los servicios públicos.