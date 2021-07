Enésimo bloqueo por escasez de vacunas

Hasta hace unos días las autoridades llamaban de manera desesperada a la población a que acudiera a vacunarse, lo cual no ocurrió ante la constante pregunta de la ciudadanía: “Qué vacuna están poniendo", "¿no es Pfizer?", pero este miércoles las manifestaciones “provacunas” volvieron a Cuernavaca en donde un grupo bloqueó la carretera federal Cuernavaca-Tepoztlán para exigir ser inmunizados.

Poco después de las 8:00 horas, los inconformes sorprendieron a los automovilistas que circulaban por la zona con un bloqueo que se extendería después de las 11:00 horas, ellos aseguraban que estaban formados desde las 4:00 horas, pero los Servidores de la Nación apenas les habían informado que ya no había vacunas, por lo que decidieron manifestarse.

“En lugar de salir y decir que no hay vacunas hasta nuevo aviso es más fácil consensuar y que nos digan qué hora y qué fecha, hacer una hoja de registro y sin ningún problema; somos de los de 40 en adelante que necesitamos la segunda dosis de Pfizer, ellos nos dicen que ya no hay vacuna y no estamos aquí desde las cuatro de la mañana de a gratis”, respondió uno de los inconformes, mismo que pidió omitir su nombre.

Esto derivó luego de que la dependencia abriera el módulo de vacunación este lunes y martes para la aplicación de las segundas dosis en la población de 40 años en adelante, teniendo únicamente disponibles 700, quedando un gran número de personas fuera.

Ya en el contexto del bloqueo, el subdelegado regional, Isaías López Rodríguez, les comunicó que serían inscritos en una lista para que la siguiente semana, tiempo estimado en que llegue más biológico, sean llamados con cita previa para que sean vacunados.

“Sería la próxima semana cuando tendríamos más vacunas, ahorita ya no tenemos, se acabaron ayer martes porque la demanda del biológico fue importante, ahorita lo que haremos es registrarlos y posteriormente se les llamará para que acudan a vacunarse, pero por ahora no tenemos dosis".

López Rodríguez insistió en que la población debe tener conciencia de que todos los biológicos, así sea Pfizer o Astra Zeneca, protegen contra la enfermedad grave de igual manera, ya que asumió siguen llegando personas a querer recibir la primera dosis de Pfizer, la cual ya no estará disponible para otro grupo de edad.