Ciudadanía espera segunda dosis anticovid en Cuernavaca

Cuernavacenses manifiestan incertidumbre en la aplicación de su segunda dosis de la vacuna contra la Covid-19, ya que a pesar de casi terminar el plazo para la misma no han aperturado fecha, lo que ocasionó su molestia, pidiendo a las autoridades sanitarias apurar el tema.

Pese a que de forma oficial las autoridades de Salud no informaron sobre alguna jornada de vacunación en la capital del estado, este jueves, desde temprana hora, habitantes de 50 años y más se hicieron presentes en el Hospital Militar, sobre avenida Domingo Diez, en busca de ser inmunizados por segunda ocasión.

Conforme transcurrían los minutos más residentes se hacían presentes, muchos de ellos llegaron por rumores a esta sede de vacunación, donde sí vacunaron, pero sólo a personal de la misma zona militar.

Gustavo Guido González buscaba aplicarse la segunda dosis de AstraZeneca, lamentando la falta de organización por parte de las autoridades para garantizarles que completaran su esquema de vacunación en tiempo y forma.

“Para mí desde un principio ha existido un descontrol total, no me parece el método y el sistema que usaron pero según el gobierno hace las cosas bien siempre. No me gustó su método y esta mal porque debe ser en tiempo y forma la aplicación de las vacunas y yo creo que la vida no es un juego”.

El taxista de profesión expresó a El Sol de Cuernavaca que está a punto de cumplirse la fecha límite para completar su esquema de vacunación, por lo cual decidió trasladarse al Hospital Militar, aunque sólo recibió negativas, pidiéndole regrese en los próximos días.

Confirmó que esta situación genera una incertidumbre, al ser un tema serio; “deben tener la responsabilidad necesaria para que no sucedan más muertes”.

Al señalarles que sí pondrán las segundas dosis en el Hospital Militar pero aún no se tiene una fecha establecida, estando en espera de recibir el biológico, la ciudadanía presente no descartaba cerrar avenida Domingo Diez, lo cual al final no se llevó a cabo, optando por esperar el anuncio de las autoridades de salud sobre la jornada de vacunación en Cuernavaca.