Cipriano Sotelo afirma que será el mejor alcalde de la capital de Morelos

Cipriano Sotelo Salgado candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI) a la presidencia de Cuernavaca, recuerda que en su larga trayectoria profesional siempre rechazó buscar un cargo de elección, pero ante el gris panorama que enfrenta la ciudad tomó la responsabilidad de competir por la alcaldía. A diferencia de otros, comenta que no participa para enriquecerse o por protagonismo, sino con el afán de transformar de verdad la ciudad. "Este reto es personal y con el interés de hacer de Cuernavaca un lugar mejor para vivir". No duda cuando asegura que será el mejor alcalde de la capital morelense, y para eso necesitará de todos los sectores a los cuales invitará a su administración incluso a sus contrincantes electorales, para que las propuestas que hicieron se cumplan por el bien de los cuernavacenses.

El afamado abogado penalista y conferencista en la materia nos recibe en su casa de campaña, cómodamente, en el jardín, bajo un mangal; se nota que disfruta la candidatura; aunque muchos lo criticaban, trae puesta una camisa blanca con los logos del PRI y la frase de su campaña.

“El reto es muy grande para administrar Cuernavaca, lo asumo con responsabilidad; te quiero confesar que tenía una percepción un tanto distinta a lo que tenía de la ciudad, ¿a qué me refiero?, que sí se percibe una necesidad apremiante de la gente en los servicios, como seguridad, oportunidad laboral, falta de agua, pero cuando realmente caminas en las calles, y la gente te da la oportunidad de visualizar su verdadera vida de cómo se desarrolla, te das cuenta que en Cuernavaca no solo existe pobreza, sino realmente hay miseria. Hay muchos lugares donde la gente tiene necesidad de servicios y de lo más elemental para vivir”.

Eso redobló sus ganas de trabajar desde la presidencia, confía, con mayor ahínco y fortaleza, porque dijo estar convencido que el reto es mayúsculo, y como profesionista y hombre puede hacer lo que años atrás otros no pudieron o no quisieron.

Algo que la ha servido para lograr mayor simpatía con los ciudadanos que están cansados de los políticos es que su trayectoria, a sus 54 años, comienza aquí, es decir, a pesar de su carrera profesional, por primera vez busca un cargo de elección popular y no es de aquellos políticos que prometieron algo y no cumplieron.

Para eso dice categórico: “Quiero ser el mejor alcalde Cuernavaca, se puede lograr, si y le hablas a la gente con la verdad; lo que más me interesa es transformar la ciudad, soy un creyente que cuando hay mucho potencial y el factor humano de los cuernavacenses es infinito y sobra; yo apuesto a una ciudad en unión y comunión, por eso he estado invitando a todos los sectores, comerciantes, empresarios, académicos, científicos, amas de casa, emprendedores, porque todos tendrán cabida en mi gobierno, vamos a platicar y trabajar de la mano, hasta lograr una ciudad llena de oportunidades”.

Cipriano Sotelo habla suelto dado su colaboración en muchos medios de comunicación, pero también sabe con precisión elegir las palabras. Como posible alcalde de Cuernavaca, dice que el reto más grande sin duda será regresar la tranquilad a la gente para vivir en este lugar, “sabemos cómo hacerlo el antídoto se llama educación”.

¿En todos estos días de campaña, en algún momento hay duda, al haber aceptado este reto y responsabilidad?

“Como ser humano meditas un poco si vale la pena o no continuar, sobre todo cuando encuentras gente o algunos sectores que lejos de sumar, buscan como poner zancadillas, llega un sentimiento de impotencia sí, pero es más el entusiasmo y el ímpetu; es decir, al final son más noticias buenas cuando platicas con la gente y te dice, confió en usted, su proyecto es lo que va a llevar a Cuernavaca al crecimiento, confiamos en que es hombre de trabajo, y sin duda todo esos gestos te motivan y te dan la fuerza para llegar con todo hasta el final”.

Ese entusiasmo lo desborda cuando, Cipriano Sotelo, habla de la gran cantidad de visitas y recorridos realizados en las colonias y los poblados, porque a donde va, no solo entrega el tríptico de campaña, sino verdaderamente escuchar e intercambiar opiniones con los ciudadanos y las familias.

Cada día de la campaña al momento camina cinco horas diarias hablando con más de 200 personas, y prácticamente, advierte que ha visitado todos los rincones de la capital, y aunque no cree en las encuestas, observa con beneplácito que su campaña va en crecimiento, y no tiene la menor duda que la gente el 06 de julio decidirá por su proyecto, sobre todo porque ha donde va, le han manifestado que el PRI debe regresar, porque son gobiernos con resultados, y es la verdadera esperanza de México.

Antes que hablar de sus propuestas, Cipriano Sotelo, llama a los ciudadanos a votar, que no sean otras personas las que decidan por todos, “tristemente los antecedentes nos hablan que solo la mitad de la gente vota, derivado de la desconfianza que tienen hacia los partidos, pero hoy estamos en un buen vehículo que es el PRI, y un buen candidato que tiene las mismas necesidades de la mayoría de la gente, y ese binomio seguramente nos llevará a lograr el cometido”.

¿De dónde sale ese anhelo de participar, con toda esa trayectoria que tiene, es decir, vale la pena poner en juego su prestigio, o era eso tal vez lo único que le faltaba en su vida como para enfrentar este reto?

“(risas), pero fíjate que he sido un hombre bendecido, he podido lograr objetivos a través del trabajo y esfuerzo diario; hoy –a diferencia de muchos aspirantes- yo tengo una situación estable en el ámbito académico, profesional y familiar, pero me da tristeza ver que mi Cuernavaca, pudiendo estar en los mejores niveles de competitividad con las mejores ciudades del mundo y no lo está; los que amamos esta tierra queremos que le vaya bien a Cuernavaca, por eso, asumo este reto a mis 54 años de edad, he tenido oportunidades antes y me han invitado a cargos de elección popular, y me han ofrecido cargos importantes estatal y federal y nunca había aceptado siempre me mantuve en la iniciativa privada, peor hoy por nuestros hijos y nietos, por los jóvenes, vale la pena trabajar; todavía me siento fuerte y con ánimo para hacer algo por la ciudad, y no dudo que serán tres años arduos de trabajo, porque quiero ser el mejor alcalde que ha existido en toda la historia”.

A diferencia de quienes enfrentará en la contienda que ya tiene el colmillo retorcido en las lides políticas y en las luchas electorales, Cipriano Sotelo, confía que eso no es algo que le quita el sueño, y no dudo que muchos de ellos sacaran a relucir su colmillo y todo lo aprendido a través del tiempo, pero a pesar de todo, “soy un hombre que siempre va a contra corriente y así lo he hecho toda la vida, y sabemos que el día clave es el 06 de junio, pero estaremos atentos el día de la elección y solicitaremos al IMPEPAC la presencia de observadores internacionales, pero no nos vamos a confiar, y las mañas las enfrentaremos con trabajo, honestidad y transparencia”.

Otra cosa que el candidato del PRI a la presidencia municipal de Cuernavaca no le quita el sueño es las propuestas ilógicas, absurdas y hasta cómicas que hacen algunos de sus contrincantes como esa del “borrón y cuenta nueva”, como experto en el tema jurídico, afirma que esas aberraciones se los ha dicho a todos en su cara y no a través de guerra sucia.

“Yo nunca he hecho o mandado hacer un meme, o menos he pretendido que alguien lo haga, vemos que ellos –sus contrincantes- se desgastan en esto, peor yo si tengo algo que decir se los digo de frente como lo hice en el debate. Yo solo pido a la gente que analice cada propuesta y reflexione, pero sobre todo que no se deje confundir. Porque esa a la que haces referencia, es inviable, no puede el presidente municipal en turno violar la ley al pretender no cobrar contribuciones, eso está prohibido por la ley, si le dicen que todo comienza de cero es mentira”.

Cipriano Sotelo el candidato priista “chingón”, confiesa que le gusta esa frase, y la usa porque legalmente no tiene implicaciones jurídicas, salvo las interpretaciones morales, pero “así me dice la gente y me ha calificado, esa denominación surgió de una visita que hice al mercado, y una señora me dijo la frase de manera directa: “usted es un chingón”. Pero me gusta, no es una mala palabra, quiero decir a la gente que no es en el ánimo de ofender a nadie, ya buscamos la frase en el diccionario de la Real Academia y un chingón es aquel que todo lo puede”.

Para los cuernavacos, el candidato del PRI Cipriano Sotelo mandó un mensaje: “hoy es el momento de cambiar la historia de nuestra querida ciudad, lo haremos de manera conjunta lograr que Cuernavaca vuelva a renacer, la ciudad tiene derecho de volver a ser protagonista en el país y el mundo, aprovechemos las bellezas que hay como la flora la fauna y sobre todo el talento de los nacidos o los que han adoptado a este lugar como su tierra. Juntos podemos, por eso te invito para que este 06 de junio ponderes y votes por Cipriano Sotelo un cuernavacense de cepa, tengo la pretensión de gobernar para todos, no voy a excluir a nadie, no busco ni protagonismo y menos enriquecerme; lo que buscó es que nos vaya bien a todos”.