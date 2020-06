Cierran 12 negocios en la zona sur

Por lo menos 12 restauranteros cerraron sus negocios en la zona sur del estado, ya que no les favoreció la tercer etapa de la contingencia epidemiológica de servicio solo para llevar, señaló Gerardo Barrios Torres representante de este sector.

Al dar a conocer que al gremio de los restaurantero de la zona sur del estado de Morelos, no les está yendo bien, ya que desde la primer primera etapa, con las medidas de sana distancia, las ventas se cayeron en un 80 por ciento y termino de desplomarse cuando les dijeron que solo podían tener la venta de alimentos solo para llevar.

Y es que la gente sale a un lugar, va por un servicio, que le sirvan, que lo atiendan, buscan estar tranquilo, un lugar fresco, o con ambiente, y no van a que les vendan la comida para llevar, eso a la gente que acude a un restaurante no le gustó y no pego, dijo el restaurantero.

Reconoció que funciona en negocios de comida rápida, es una oportunidad para los negocios que elaboran o venden hamburguesas, las pizzas, los tacos y antojitos mexicanos que están teniendo un repunte, pero en la realidad todos pierden.

“Todos estamos en una etapa de resistencia, de esperar que esto termine lo más pronto posible y la preocupación de algunos es que ya es más rentable cerrar definitivamente y se ahorran el pago energía, eléctrica, gas, salarios, se declaran en recesión económica o de cierre temporal” porque simplemente ya no se puede sostener un negocios sin ingresos.

En la región mínimo han cerrado 12, hablaron con sus trabajadores y les expusieron la crítica situación, y para cuando se cuente con la medida de que ya podemos salir, vamos a necesitar un reactivación económica, para poder surtirnos y pagar el teléfono, la luz y volver a dar el empleo que se necesita para reactivar cada restaurante.

Cuestionó los apoyos que tanto ha anunciado el gobierno estatal y federal, en Morelos se habló también que el Fondo Morelos se le habían destinado 10 millones de pesos, esa suma no alcanza ni para los negocios del centro de Cuernavaca, “pero lo anunciaron con bombos y platillos y piensan que ya por eso nos apoyaron”.

Y del Gobierno Federal, tampoco llegan los apoyos, las necesidades son tan grande que no hay recursos que alcance, pero sólo entra aquel qué tiene registrados más gente en el IMSS, entre más gente tiene son más sus posibilidades de acceder a ese recurso, “Es como la rifa de la lotería, si lograron ser beneficiados que bien, pero son los menos” y varios ya están en quiebra, sin posibilidades de poderse a levantar.