Cierra otro restaurante en Cuernavaca

Otro restaurante bar cierra en Cuernavaca ante la inseguridad que se vive en el estado. En esta ocasión fue la Patrona ubicada sobre Río Mayo.

"No existen condiciones para garantizar la seguridad del esparcimiento y sana diversión", dicen a través de un comunicado en sus redes sociales al tiempo de anotar no desean ser parte de una guerra a la cual no pertenecen.

Además de La Patrona, algunos centros nocturnos como Janis, Morgana Social Club, y Classico, han cerrado de manera definitiva bajo este mismo argumento, mientras que Juárez y The Noise han abierto sus puertas nuevamente.





En marzo pasado como solidaridad a un bar al norte de la ciudad, algunos bares y centros nocturnos de Cuernavaca, anunciaron que no abrirían un fin de semana como protesta a la inseguridad.





