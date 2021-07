Científicos del INEEL buscan otras fuentes de ingreso

A una semana de que investigadores en activo y jubilados del Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias (INEEL) hicieran pública la falta de pago en detrimento de cientos de ellos, compartieron que para sobrevivir durante estos años han tenido que dar clases particulares o realizar actividades ajenas a su experiencia científica.

Acusaron el intento de “desmantelar” la institución y urgieron a rescatarla, ya que enfrenta una severa crisis económica desde hace ya varios años y que en este se agudizó ante la falta de pago a una centena de especialistas retirados, además de que otros 50 han sido despedidos injustificadamente bajo presiones de todo tipo. Para septiembre, señalaron, el INEEL ya no tendrá recurso ni para el pago de nómina.

“Los afectados somos 100 jubilados, de los cuales 85 ya tenemos una demanda vigente en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje a través de la Profedet (Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo). Son 70 jubilados antes del año 2012 los que dejaron de recibir su jubilación mensual desde febrero de 2021”, detalló uno de los investigadores jubilados.

Indicó que el monto del adeudo es de 210 millones de pesos que afecta a unos 220 ex trabajadores y empleados activos, pues además el instituto ha despedido “injustificadamente a 50 compañeros, les han amenazado, intimidado con tal de que renuncien de manera voluntaria o firmen un convenio que no está dentro de la Ley”.

De acuerdo con información del propio INEEL, en años anteriores recibía por parte de la federación 650 millones de pesos anuales como monto máximo; no obstante, esta cifra disminuyó en 2018 a 358 millones de pesos, es decir, la mitad; para el 2020 bajó aún más a 137 millones de pesos.

“No tengo la cifra, pero recibía el 30 por ciento de subsidios según el estimado, y el 70% provenía de contratos con la Comisión Federal de Electricidad y Petróleos Mexicanos, principalmente”, manifestó.

Las jubilaciones a las que tienen derecho y que la propia empresa les ha negado se generan luego de haber cumplido 35 años de servicio continuos y 62 de edad: “En mi caso desde 2018 no me han dado ni finiquito ni jubilación, hemos sobrevivido como hemos podido, dando clases, por ejemplo, porque es verdad que tenemos una pensión por parte del Seguro Social; algunos, no todos, pero es mínima”, confesó y dijo que por la edad no es fácil tener otro modo de ingresos.

Las consultorías independientes también son otro modo de sobrevivir, así como el apoyo de los hijos mayores y de las parejas.

“Queremos que nuestra voz llegue a todas las autoridades. Es muy triste ver que administraciones como las actuales dejan caer una institución de gran prestigio, es como no invertir en la educación, es dejar a México a la dependencia del extranjero, tecnológicamente hablando; lo poco que estábamos desarrollando, no sólo en el INEEL, está quedando sin nada, sin recurso para poder continuar con los desarrollos que el país necesita”, lamentó.