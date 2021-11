Christian Arath quiere conquistar los escenarios con su voz

Antes de escuchar cantar a Christian, podemos saber mucho de él. Es un joven respetuoso y educado, acaso un poco tímido, pero cuyas aspiraciones lo han llevado a decidir que este es el momento de empezar a promover su trabajo como cantautor. Nos recibe en su casa, puntualmente, junto a sus padres y Christopher, su hermano mayor, su guitarra Paracho, las fotografías de su infancia y un cúmulo de ilusiones que a veces parecen querer desde su mirada. Esta es su primera entrevista.

¿Cómo nace este sueño de ser cantante? –le pregunto.

“Desde muy pequeño siempre me gustó mucho la música folclórica, el regional mexicano. Siempre escuchaba o veía películas del cine de oro y decía guau, qué increíble se escucha el mariachi, los boleros. Era mi pasatiempo favorito y es lo que más me gusta hacer: música”, responde Christian, mientras la guitarra negra reposa sobre sus rodillas y su madre sirve un par de tazas de café sobre la mesa de centro.

Christian Arath, el nombre con el que ha decidido darse a conocer, tiene 23 años de edad y eligió la música por encima de la actuación. Antes de la pandemia de la covid-19, Christian tomó clases en varias academias de actuación, hasta que una clase con el actor Alberto Estrella, quien fue su profesor, le dejó un mensaje claro.

“Nos dejaron de tarea llevar un objeto muy valioso para nosotros y yo llevé mi guitarra. Les conté mi historia y el profe me preguntó si podía tocar algo, cantar algo, y le dije que sí. Canté ‘Desvelado’, de Bobby Pulido, y cuando terminé me aplaudieron muchísimo. El profe me dijo que tenía talento. Cuando me fui de la escuela, por la pandemia, me dijo que siguiera con la música, que tenía futuro, y eso me dio más motivación”, recuerda Christian.

Lo siguiente que recuerda, y que terminó por empujarlo a grabarse para empezar a subir sus canciones a Tik Tok, You Tube y Facebook, fue la respuesta del compositor Gussy Lau, autor de canciones como “De los besos que te di” para Christian Nodal y de “Ahí donde me ven” para Ángela Aguilar, a un mensaje en el que le pidió escuchar el tema de su autoría “En cambio yo”.

“Me emocioné porque no es cualquier persona, es un gran compositor, y eso hace que quiera hacer despuntar mi carrera, compartir mi trabajo con muchas personas, no con diez, sino con muchísimas, que vean mi trabajo y que de verdad lo que compongo es con el corazón. De verdad quiero conectar con ellos”, dice Christian y es uno de los momentos en que la ilusión está a punto de desbordarse.

El reconocido compositor, de origen sinaloense, habría reconocido la estructura de la pieza, un bolero en el que Christian suelta la tristeza que te causa el descubrir que, en ocasiones, dar más en una relación no garantiza recibir en la misma medida, un tema con el que también se expurga de relaciones pasadas que no resultaron como hubiera querido, pero que hoy le dan material para seguir componiendo.

“La composición me hizo encontrarme, porque antes no sabía cómo expresar mis sentimientos. Hoy si me siento triste, lo digo; si me siento feliz, lo digo, pero antes era muy duro en ese aspecto. La composición me hizo ser mejor persona, entender más a la gente, lo que siente, y saber escucharla”.

Es la primera entrevista para Christian, pero está listo para lo que, seguro, tarde o temprano va a llegar. Por lo pronto, los planes para grabar el video musical de su tema insignia, así como las posibilidades de que sea reproducido en una estación de radio de la ciudad. Y, en sus propias palabras, recordar siempre el valor de la familia y el agradecimiento a quienes lo han apoyado en esta etapa.

“Creo que puedes componer increíble, ser el mejor artista del mundo, pero a final de cuentas quien te da esa fama, quien te ayuda a crecer como artista, es el público, y es a quien le debes todo, porque sin ellos no serías nada”, afirma.





