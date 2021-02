Choferes lidian con quienes no usan cubrebocas

Transportistas señalan que aún hay gente quien se rehúsa a utilizar cubrebocas en las unidades del transporte público, llaman a la población a seguir de manera permanente las medidas sanitarias.

César Yañez Bustos, integrante de la Confederación del Transporte Publico, señaló que a sus compañeros transportistas a veces se les complica solicitar a los usuarios el uso del cubrebocas, pues muchos se ponen necios y groseros.

“Hay mucha gente consciente y que respeta las demás personas, pero hay otros que no son así, que suben con cubrebocas y que ahí se lo quitan o que no se lo quieren poner, y el nosotros decirles es todo un caso, hay compañeros que no suben a esas personas pero hay otros, quienes han tenido un día malo, quienes el dejar ir ese dinero puede significar no completar para la gasolina”.

Dejó en claro que la mayoría de la gente sí utiliza el cubrebocas y aplica las medidas sanitarias.