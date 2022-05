Chatarra será retirada de las calles

Cómo parte de los programas de recuperación de los espacios y el embellecimiento de la ciudad, la administración de José Luis Urióstegui Salgado en Cuernavaca dio inicio al operativo de remoción de vehículos chatarra.

Con el propósito de no obstruir las vialidades y evitar que a los vehículos abandonados se les de un mal uso, Javier Antonio Tencle Santiago, encargado de la Dirección Vial, mencionó que desde el inicio del operativo de descacharrización se han retirado cerca de 40 vehículos de la vía pública.

Tencle Santiago reconoció que muchas personas han presentado resistencia ante estos actos, sin embargo no se ha actuado de manera arbitraria ya que cada que un vehículo es identificado por permanecer mucho tiempo sin moverse o que se encuentra en malas condiciones, se hace una notificación de acuerdo al reglamento de Tránsito al propietario, posteriormente se le dará al dueño un plazo de 24 horas para poder retirarlo del lugar, sino las autoridades viales podrán llevarlo al corralón.

La remoción se hará con la ayuda de una grúa y el auto se mandará al depósito oficial; los propietarios podrán hacer la solicitud para poder sacarlos, pero aquellos que no presenten las pruebas de que el auto es suyo o no sigan los procedimientos correctos, no se les hará la devolución.

Por último, el funcionario hizo la invitación a la ciudadanía a que eviten obstruir las vialidades con estos autos, también se le hizo la invitación a los propietarios de talleres mecánicos para que retiren los vehículos de la vía pública, ya que el reglamento de Tránsito marca que no pueden arreglar los coches en las vialidades al menos que sea una emergencia y así lo requieran.