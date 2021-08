Chatarra de a diez pesos; así el transporte en Morelos

Diariamente, los usuarios del transporte público en Morelos tienen que lidiar con espacios reducidos en las paradas, usar bancas maltratadas o rotas y hasta enfrentare con la acumulación de basura, sin contar con que algunas paradas están invadidas por el comercio ambulante o que otras no tienen ni dónde refugiarse del sol o la lluvia.

“No son dignas puesto que, pensando en las personas con alguna discapacidad, la tercera edad o mamás cargando a sus bebés, el espacio en general es reducido, no siempre hay bancas para esperar y si las hay están en mal estado”. dijo Paola Alcalá, quien aseguró que ocasionalmente utiliza el transporte para viajar de Temixco a Cuernavaca.

Iveth Martínez que toma el transporte todos los días a Cuernavaca para trabajar, afirmó que “en primer lugar muchas no están debidamente señalizadas, lo que es un problema, ya que para algunos chóferes ciertos lugares son o no paradas, siempre están llenas de basura, hay aglomeraciones, lo que ahora con la contingencia es un problema de salud pública”.

Esto combinado con el aumento de dos pesos en la tarifa mínima del pasaje, que entró en vigor a partir de este jueves en la entidad, provocó la molestia de los ciudadanos que a diario utilizan el transporte público para llegar a sus lugares de trabajo, a la escuela o la casa.

“Las rutas también están bien sucias, en mal estado, los asientos cayéndose y pues los ruteros son bien groseros, entonces no le veo mucho caso elevar en dos pesos más el pasaje. Yo al día uso hasta cuatro veces el transporte público y con lo que aumentó podría pagar otro pasaje”, mencionó Celia, promotora de Nutella, cuya labor es visitar una o dos tiendas departamentales por día.

Sin embarto, para los transportistas la perspectiva es diferente. Manifestaron que durante el primer día de vigencia de la nueva tarifa no hubo ningún incidente y los ciudadanos respetaron el pasaje. Incluso, si alguna persona decía que no llevaba los diez pesos, los operadores recibieron la instrucción de aceptar los ocho pesos.

Hizo ver que desde la mañana las unidades de las diferentes rutas ya traían colocado el letrero con la nueva tarifa y la gente no se mostró sorprendida en virtud de la difusión que hubo para aumentar a dos pesos. “Los operadores no tuvieron problemas y la gente ya sabía del ajuste de dos pesos y los operadores no registraron ningún incidente, pero se les dio la indicación si en algún caso alguna persona decía que no llevaba los diez pesos, aceptará los ocho, en tanto también transcurre los días”, según Dagoberto Rivera, líder transportista.





Con información de Israel Mariano