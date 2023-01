CFE suspende energía a diez pozos de Cuernavaca

El director administrativo del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca (Sapac), Alfredo Silva Valdez, informó que hasta el momento 10 pozos ubicados en: Bugambilias, Chamilpa, Rastro, Revolución 1 y 2, Amate, Pedro de Alvarado, Chipitlán, Rosal Mirador y Ministerio, debido al adeudo que hay con la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Silva Valdez señaló que en la ciudad hay más de 115 pozos, de los cuales la CFE advirtió la suspensión de 60, es decir, más de la mitad de los que abastecen a la población.

“Trabajamos por sistemas, si te cortan uno pierdes eficiencia en otro, a medida que vas cortando la energía en un pozo, vas afectando el suministro en esas mismas zonas”.

El funcionario comentó que mientras no lleguen a un acuerdo, no habrá agua potable e incluso la opción de llevar pipas, no será viable, pues también requieren energía eléctrica.

“Lo que pasa es que las bombas o los pozos que abastecen las pipas también funcionan con luz, por lo que en Cuernavaca no habría manera”, explicó.

Son cerca de nueve millones de pesos los que adeudan pero solo cuentan con tres millones de pesos para hacerle frente, ante esto, el funcionario mencionó que existe la posibilidad de buscar apoyo a nivel municipal o estatal.

“Estamos en diálogo con la Comisión aquí en Morelos, parece ser que la posición será la misma, pero tenemos que buscar otras instancias a partir de ahora… podríamos recurrir a los representantes de la Comisión a nivel federal”, declaró.

Por último, Silva Valdez dijo que agotarán todas las instancias para lograr un acuerdo con CFE y evitar el daño en la ciudadanía, ya que esta situación es grave en cuestión de salud pública y necesidades básicas.

Por su parte, el presidente municipal de Cuernavaca, José Luis Urióstegui Salgado anunció que el municipio no cuenta con la liquidez financiera necesaria para abonar a la deuda, y no rescatará a Sapac en esta ocasión.







