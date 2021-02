CFE deja sin luz a seis pueblos

Cinco días sin servicio de energía eléctrica llevan seis poblaciones de Tlaquiltenango, en la Sierra de Huautla, lo que ha afectado también la dotación del servicio de agua potable, al quedar sin luz los pozos de la zona.

Carlos Torres, profesor y vecino de la comunidad de Valle de Vázquez, confirma que el domingo se registraron fuertes vientos, lo que provocó que se fuera el servicio de energía eléctrica, problema que no solo afecto a esta localidad, sino que afectó a otras comunidades de la Sierra de Huautla.

Quilamula, Ajuchitlan, San José de Pala, Huautla e incluso San Pablo, que en conjunto suman más de 3 mil habitantes, son las comunidades que prácticamente se encuentran incomunicadas, ya que es la misma red de energía eléctrica que llega a esas localidades, por lo que, además de la energía eléctrica, padecen del servicio de agua potable.

De acuerdo con afectados, el mismo domingo reportaron el problema a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), y llegó una brigada a atender la situación; sin embargo, lo resolvieron en forma parcial, ya que el problema siguió con apagones intermitentes, hasta que se quedaron sin servicio una vez más. Señalan que se ha insistido reportando el problema, pero el personal de la CFE ya les contesta en forma muy prepotente, bajo el argumento que ese reporte ya fue atendido, pero no fue resuelto de raíz, por lo que continúan sin servicio.

Esta situación está afectando a la población escolar, que sin el servicio de energía eléctrica tienen suspendidas las clases a distancia; “esto es importante porque muchos chicos están tomando clases en línea y al no haber luz no hay cómo comunicarse, no hay señales de datos y esto prácticamente nos deja incomunicados”.

Las familias ya tienen problemas porque los alimentos que tienen que ser refrigerados se están echando a perder, lo que representa en esta época de crisis y de pandemia un duro golpe económico para las familias y comerciantes de estas poblaciones, ya que la mayoría sale a comprar a Jojutla los fines de semana.

Pero además en estos tiempos donde tanto hincapié se hace en la higiene, les falta el agua para los servicios de consumo básico de limpieza personal trastes y ropa.

No comprende porque se niegan o atender otro reporte, lo que raya en situaciones de discriminación contra estos pueblos enclavados en la sierra de Huautla la reserva de la biosfera.

Cabe destacar que solo Valle de Vázquez (Los Hornos) tiene una población de más de mil 100 habitantes, Huautla, la otrora comunidad gambusina son más de 850 personas de población, Quilamula tiene más de 700 habitantes, entre otras rancherías como San José de Pala que tiene un registro de 391 habitantes. Ya que son pueblos con al alto índice de emigrantes.

