Certifican a conductores de transporte público de Zacatepec

Certifican a operadores del Transporte Público tras curso de capacitación y estudios médicos, para que cumplan con lo que marca la Ley del Transporte del Estado de Morelos; “el objetivo es garantizar la seguridad de los usuarios”, dio a conocer la directora de Movilidad y Trasporte, Alejandra Mota Álvarez.

La Dirección de Movilidad y Transporte del Municipio de Zacatepec continúa con el Programa Estatal de Certificación de Operadores del Transporte Público para que los choferes puedan obtener su gafete oficial de operador, que es obligatorio para trabajar una unidad de transporte colectivo.

“Este proceso consiste en tomar un curso de capacitación que incluye temas como respeto a los derechos humanos, igualdad de género, no discriminación, conocer el reglamento de Tránsito, donde se habla sobre el no uso de celular, evitar el exceso de velocidad y no consumir bebidas alcohólicas, además de que no deben estar en algún proceso administrativo o judicial”.

Además se realiza a los choferes un examen médico general, psicológico y toxicológico para tener la certeza de que quienes conduzcan alguna ruta o taxi se encuentren bien físicamente y no tengan problemas de adicciones.

El curso está a cargo del personal del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Morelos (Conalep) para que cuenten con los conocimientos pertinentes sobre la señalización, los lineamientos de tránsito, conozcan de sus derechos y obligaciones en materia de transporte.

Mota Álvarez dijo que como parte de las políticas públicas impulsadas por el alcalde de Zacatepec, José Luis Maya Torres, está el de trabajar conjuntamente con todos los sectores en esta dinámica de ir haciendo un municipio con mayor orden y más seguro.

Con este grupo que terminó el curso se estima que se lleva un 80 por ciento de entrega de gafetes a los choferes de las rutas que transitan por Zacatepec.





➡️ ¿Ya recibes las noticias en WhatsApp? ¡ES GRATIS!

➡️ Recibe la información relevante en tu correo a través del Newsletter

Local

➡️ Checa los temas de la edición impresa ¡SEMANAL!