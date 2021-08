Centennials y millennials se vacunan en Jiutepec contra Covid-19

Jóvenes de 18 a 29 años abarrotaron los tres módulos que se abrieron este miércoles en el municipio de Jiutepec para recibir la primera dosis de vacunación de la farmacéutica AstraZenaca por orden alfabético. Las filas eran tan grandes que la jornada causó revuelo en las redes sociales.

Algunos de ellos llegaron a formarse desde la noche de este mismo martes y horas antes de la aplicación ya eran miles; muchos iban acompañados por sus padres, mientras que otros llegaron en grupos de amigos o parejas para hacer más amena la espera.

En el módulo del Centro de Jiutepec, la fila le daba vuelta a la manzana y luego seguí hacia el zócalo. Para quienes llegaron alrededor de las 9:00 fue difícil encontrar el final de la línea.

Mientras aguardaban, los jóvenes se tomaron selfies, escucharon música y hasta jugaban entre ellos por ratos, así que no fue tan difícil para ellos la demora. Hubo quienes transmitieron en vivo la larga fila que hicieron.

Algunos jóvenes llegaron a formarse desde la noche de este mismo martes y horas antes de la aplicación ya eran miles / Javier Omaña | El Sol de Cuernavaca Los jóvenes recibieron la vacuna de AstraZeneca. / Javier Omaña | El Sol de Cuernavaca En el modulo del Centro de Jiutepec, la fila le daba vuelta a la manzana y luego seguí hacia el zócalo. / Javier Omaña | El Sol de Cuernavaca Miles de centennials y algunos milennials abarrotaron los tres módulos de que se abrieron este miércoles en el municipio de Jiutepec/ Javier Omaña | El Sol de Cuernavaca Los jóvenes se tomaron selfies, escucharon música y hasta jugaban entre ellos por ratos, así que no fue tan difícil para ellos la demora. / Javier Omaña | El Sol de Cuernavaca Este miércoles la vacunación se aplicó para aquellos jóvenes cuya primer letra del apellido paterno era de la A a la G. / Javier Omaña | El Sol de Cuernavaca Este jueves, la vacunación corresponde a los jóvenes mayores de 18 años cuyo primer apellido inicie de la letra H a la Ñ. El viernes de la O a la Z. / Javier Omaña | El Sol de Cuernavaca

“Me siendo muy feliz, me siento realizada. Ya salía con mis amigos pero con las medidas de cuidado. Yo les diría a las personas que aún no se han vacunado que no hay nada que pensar y que vengan”, dijo Fernanda.

Mientras tanto, Paloma Bahena aseguró que a ella no le dolió mucho la vacuna “y está bien vacunarse, es por el bien de todos, los que faltan no deben pensarlo, que vengan y que se fijen en todas las personas que podemos contagiar”.

Cuando muchos de los centennials salieron del módulo se recontaron con sus amigos y se fueron a casa en grupo. En los otros dos módulos, el Cendi 4 de la colonia Paraíso y la secundaria número 3 de Civac, se vivió el mismo panorama.

Este miércoles la vacunación se aplicó para aquellos jóvenes cuya primera letra del apellido paterno era de la A a la G, en tanto que este jueves toca de la H a la Ñ y el viernes de la O a la Z.