[Ocio] Celebridades fallecidas resurgen gracias al deepfake

Se le llama deepfake a la técnica de inteligencia artificial que permite editar videos falsos de personas para que parezcan reales, y aunque hay quienes la utilizan para crear noticias falsas y bulos malintencionados, también ha permitido traer a la actualidad a artistas, actores y actrices fallecidos hace tiempo.

El ejemplo más reciente ocurrió en México, cuando la cadena de supermercados “Soriana” utilizó la técnica del deepfake para traer a la vida a Mario Moreno, “Cantinflas”, actor y comediante de cine fallecido en 1993, con motivo de su campaña “La de todos los mexicanos”, que ha recibido comentarios muy positivos de la audiencia casi de forma unánime.

Para la realización de este video, las productoras “Malasaña” y “Metropolitana” utilizaron cientos de escenas y clips, de los cuales se extrajeron todos los fotogramas para un mejor resultado. Así, la agencia de publicidad “Ferrer” dio origen a uno de los comerciales más emotivos y queridos de los últimos tiempos en nuestro país. En el pasado, otras compañías han recurrido a esta técnica para traer de vuelta a actores, actrices y artistas queridos en todo el mundo, desde Elvis Presley hasta Audrey Hepburn.

Elvis Presley en un Fiat

En 2020, en Brasil, la compañía de autos Fiat trajo de vuelta a Elvis Presley para subirlo a la Strada, una pick-up de pequeño tamaño para la que ya se habían registrado cerca de seis mil órdenes y cuyas ventas querían incrementar con la aparición de la estrella de rock. Fue así como la tecnología del deepfake permitió “revivir” a Presley, fallecido en 1977, para el comercial “The Legend”, donde aparece de joven al volante de uno de los modelos, que en México conocemos como RAM 700.

Audrey Hepburn prueba un chocolate

Para la realización de estas campañas, en las que se busca hacer creer a la audiencia que el personaje que aparece ante sus ojos es ni más ni menos que el verdadero, las productoras recurren a un doble que idealmente comparta los rasgos del actor original. En 2013, la marca de chocolates “Dove” fue una de las primeras en lograr traer de vuelta a una estrella del cine con esta tecnología, al hacer que Audrey Hepburn, fallecida en 1993, apareciera en la campaña “It’s Dove”, degustando uno de sus chocolates mientras acompaña a un joven en una carretera a orillas del Mediterráneo.

Bruce Lee en un comercial polémico

En 2013, la utilización de la imagen de Bruce Lee por parte de la marca de whisky “Johnnie Walker” no estuvo exenta de polémica, no sólo por las cuestiones morales que suele levantar el traer a la vida a un actor fallecido, sino por otro detalle más particular: el actor y maestro de las artes marciales, fallecido en 1973, aparecía en una campaña para una bebida alcohólica, siendo que Lee era abstemio.

Lola Flores hablando del acento

“¿Tú sabes por qué a mí se me entendió en todo el mundo?”, pregunta Lola Flores al inicio del comercial de la campaña “Con mucho acento” de la cervecería española “Cruzcampo”. La estructura de este comercial, lanzado hace tres meses, es muy parecida a la utilizada en el protagonizado por Cantinflas, y de hecho la casa postproductora colaboró para ambos proyectos. Con la ayuda de la tecnología, los españoles pudieron admirar nuevamente a esta multifacética artista, fallecida en 1995.