[Especial] Celebraciones, entre el miedo y la devoción

La pandemia ha generado que las fiestas patronales regresen a la adoración, contemplación y convivencia sana entre feligreses, dejando de lado las fiestas paganas, considera la Iglesia; sin embargo, los antropólogos consideran que cuando se cancelan este tipo de actividades, se afecta en la forma de socializar, en la convivencia de una comunidad.

El año pasado, con la pandemia por Covid-19, y principios de este 2021, las fiestas patronales fueron canceladas; sin embargo, fue hasta hace unas semanas, cuando Morelos avanzó al semáforo verde y empezaron a celebrarse algunas festividades como en Alta Palmira, de Cuernavaca y la semana pasada la feria en honor a Santiago Apóstol, en Jiutepec.

El padre Tomás Nájera Toral, vicario general y vocero de la diócesis de Cuernavaca, comentó que hay que recordar que en la antigüedad y en la actualidad las iglesias o templos están ubicados en el centro de una población o comunidad, además representan espacios importantes de la vida de los feligreses.

Aclaró que las fiestas patronales no solo es volcarse en la imagen del santo sino como el santo, ver por su comunidad, que tenga vida y se dejen de lado las actividades cotidianas para hacer la festividad.

El vicario comentó que la Iglesia siempre ha pedido que las fiestas populares no se conviertan en fiestas paganas, llamado que han hecho desde antes de la pandemia, ya que deben ser tiempo de contemplación, oración y convivencia pacífica en torno al santo que se celebra.

Señaló que sin duda con la pandemia además de cancelarse las ferias y fiestas, se ha regresado al origen de la festividad, celebrando de manera religiosa a través de la misa.

Feria de Tlaltenango

Nájera Toral comentó que ya se dio una reunión con el secretario del Ayuntamiento de Cuernavaca, en la cual el ayudante municipal de Tlaltenango presentó una propuesta para que se lleve a cabo la feria, en la cual se propone contar con los protocolos necesarios, definir sentidos, la colocación de menos puestos, contar con áreas para lavados de mano, control de peregrinos y más.

Por su parte, el secretario del Ayuntamiento les refirió que esta propuesta sería presentada al comité que lleva el tema del Covid-19 para saber si es viable.

Indicó que la Diócesis de Cuernavaca se ha pronunciado porque la feria tendría que realizarse de acuerdo a los nuevos protocolos y que por el momento no es posible pensar que se realice como se venía realizando hace dos años.

Fue hasta hace unas semanas cuando Morelos avanzó al semáforo verde y empezaron a celebrarse algunas festividades en Cuernavaca y Jiutepec / Gude Servín | El Sol de Cuautla

Las fiestas patronales se han vuelto esenciales

El doctor Luis Miguel Morayta Mendoza, antropólogo del Centro INAH Morelos, comentó que sin duda las fiestas son esenciales para la vida de los pueblos porque están dedicadas a las imágenes patronales de una comunidad.

Indicó que las imágenes tienen una vida propia.

Señaló que estas imágenes sagradas tiene una fuerza y que pueden ayudar a sus fieles, y en la manera que son celebradas se les reza, “es lo que va acrecentando la fuerza sagrada que tienen, puede ser una imagen de una parroquia o de una capilla barrial, o una medalla, pero llega a tener una vida propia y la manera como nos comportemos hacia esta imagen es la manera en que va a corresponder”.

Su suspensión ha venido a Afectar a la comunidad

El investigador del INAH señaló que con la pandemia, sobre todo en el tiempo que no se podían realizar ferias o festividades, sí hubo una afectación en las relacione sociales.

“Hay una cuestión en las comunidades, sobre todo en las que tienen tradiciones indígenas, que es la de alimentar al visitante, es un principio ético y aquí no hubo posibilidad de hacerlo, es más, las fiestas patronales no se llevaron a cabo y ahora se uso el internet hasta para confesiones, por celular, internet para misas y procesiones fueran vistas a través de pantallas de computadora o teléfonos, pero no hubo la oportunidad de compartir, de ser anfitrión y de dar comida, es una de las formas más fuertes de tomar la relación, entre las gentes, las familias y los pueblos".

Recalcó que no es la primera vez que las fiestas patronales en México se han visto afectas, ya hubo una pandemia en 1919 (gripe española) que causó casi un millón de muertos, llegó un momento en que no se podía celebrar ni conmemorar fiestas.

De hecho, en Ocotepec, a los pobladores que les tocó esa época solo se les permitía enterrar a sus familiares.