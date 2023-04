Celebra Derechos Humanos que Ejército no tome la Guardia Nacional

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDHM) se pronunció a favor del fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) el cual prohíbe que el Ejército Mexicano asuma la dirección de administración y operatividad de la Guardia Nacional, corporación federal que se encarga de la seguridad pública en el país.

Raúl Israel Hernández Cruz, presidente de la comisión, mencionó que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) está para resguardar a la nación en caso de agresiones externas, mientras que la labor de cuidar a la ciudadanía le compete a las instituciones policiales.

Por tanto, mencionó que la Guardia Nacional no debe de ser "absorbida" por la Sedena, pues cumplen funciones distintas.

"Las tareas de seguridad pública no pueden ser asumidas, no pueden ser dirigidas por las fuerzas armadas. A ellas les toca la seguridad nacional, la seguridad frente a los ataques externos que pudieran comprometer a nuestra nación y no a realizar las tareas de seguridad pública eso le toca a las corporaciones policiacas", externó Hernández Cruz.

Asimismo, mencionó que como institución encargada de procurar los derechos humanos se pronunció a favor de la determinación de la máxima corte del país, pues señaló al Ejército en diferentes ocasiones de atentar contra estos al realizar detenciones.

"Desde luego que la postura de cualquier órgano de protección y defensa de derechos humanos debe de ser el exigir a todas las autoridades encargadas de nuestra seguridad que se cumpla con este mandato pero respetando derechos fundamentales", agregó.

El ombudsperson de Morelos, calificó cómo un exceso en el que incurrieron las y los legisladores que votaron a favor de que la Guardia Nacional pasará a ser adscrita a la Sedena, por lo tanto, celebró la determinación de la mayoría de las y los magistrados de la SCJN, luego de que otro grupo de legisladores impugnó tal iniciativa.

Asimismo, este fallo va acorde y está alineada con los criterios que emitió en este particular caso la Corte Interamericana de Derechos Humanos.





