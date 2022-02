CCE: Ejecutivo encona conflicto en el Legislativo con controversia

Para el sector empresarial en Morelos, el conflicto que se gestó en el Congreso del Estado por el control de órganos de poder debe ser resuelto por la vía del diálogo ya que la controversia que presentó el Poder Ejecutivo sobre el tema sólo empeorará las cosas en perjuicio de los ciudadanos que son siempre los más afectados en este tipo de temas.

Mencionó que un ejemplo claro de las consecuencias es la ley de ingresos 2022 para la Entidad que “no tuvo avances y estamos trabajando con una ley que no está actualizada, en donde los montos no son los que deberían de estar asignados Y desgraciadamente así las cosas, no avanza absolutamente nada en el estado”, mencionó.

“Y esa parte, la clase política en Morelos, que hoy nos están gobernando, no la acaban de entender y en lugar de tener avances estamos teniendo retrocesos. Pedimos a toda la clase política que nos gobierna que se pongan de acuerdo, porque de otra manera continuará el hartazgo que existe entre el sector empresarial y la ciudadanía. No podemos transitar en el mismo camino porque esto no nos lleva nada”, expresó.

Tan solo en el ámbito que a él le corresponde, dijo que hacen falta mejores condiciones de desarrollo para ser más competitivo frente a otras Entidades que sí están creciendo. Incluso señaló que la falta de acuerdo en las áreas gubernamentales también aleja las inversiones para Morelos.

¿Hay ingobernabilidad en Morelos?

Mientras tanto, el presidente de la Barra de Abogados de Morelos, Miguel Ángel Rosete, consideró que todo este conflicto tiene síntomas de ingobernabilidad, por lo que también se sumó al llamado de generar un acuerdo mediante el diálogo.

“Tendría que haber voluntad de los diferentes poderes para trabajar en beneficio de los morelenses. En segundo lugar, Estas acciones jurídicas están siendo analizadas incluso por nosotros los abogados porque existen actos que pudieran parecer de ingobernabilidad Y tendríamos que hacer un llamado al Senado de la República para que volteen a ver el Estado de Morelos, porque no es posible que haya parálisis legislativa”, mencionó.

Calificó el hecho como “un desastre” en el que cada quien busca sus intereses personales, así que insistió en que el tema sea resultó a la brevedad.