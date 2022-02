CBTA 8 de Xoxocotla reanuda clases presenciales

Se cayó un 25% la matrícula de estudiantes del Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario número 8 (CBTA8) ubicado en la colonia Chiverías del municipio indígena de Xoxocotla, confirmó la directora Rosa Ríos Bautista, al reanudarse este día las clases presenciales después de dos años de confinamiento debido a la pandemia del Covid-19.

Entrevistada en su despacho, esta día la directora de este plantel reconoció que durante dos años consecutivos estuvieron trabajando a distancia con clases virtuales, pero se trabajó duro para cumplir con todos los protocolos de salud que les exige la autoridades de salud y la Jurisdicción Sanitaria II superviso que se cumplen y puedan iniciar las actividades presenciales, con la presencia de los estudiantes, el personal docente y administrativo.

Al reanudar las actividades de los talleres y formación de las carreras técnico en explotación ganadera, técnico agropecuario, técnico en informática y técnico en administración para el emprendimiento, y reanudan con un 25% menos de la población que tenían antes de la pandemia, dijo la directora al reconocer que bajo la matrícula de la población escolar a 650 estudiantes.

Reconoció el esfuerzo tan grande que personal y alumnos hicieron para trabajar en forma virtual, porque tuvieron que romper muchos obstáculos ya que los medios de comunicación de forma virtual resultan muy complicados, especialmente cuando los estudiantes desde su hogar tenían que compartir a veces una computadora con sus hermanos, o compartir el celular con varios hijos en una familia para poder trabajar.

“Hoy se han roto esos obstáculos y afortunadamente se puede regresar a las clases presenciales y con el trabajo académico para los estudiantes” dijo al externar su confianza que puedan regresar los alumnos que se dieron de baja por no poder dar seguimiento a las clases virtuales.

Dijo al reconocer que muchos estudiantes se dieron de baja por necesidades económicas, tuvieron que dejar los estudios e insertarse a laborar para ayudar a la economía de sus hogares, y de alguna otra manera otros estudiantes dijeron que no podían trabajar en forma virtual y qué es preferían esperar a que se normalizarán las actividades académicas de manera presencial y con algunos estudiantes no pudieron tener contacto y que no contestaron los teléfonos que dieron.

Rosa Ríos Bautista Estamos, llamo al 25 % de la población que se dieron de baja, a terminar su nivel de bachillerato, pueden darse de alta y regresar a las labores presenciales, dijo al dar a conocer que se abren las inscripciones para nuevo inicio del ciclo escolar, que arranca a partir de agosto de este año, ya que en este momento se trabaja el semestres de febrero-Julio que corresponde a los segundos, cuarto y sexto semestre con los alumnos que ya está inscritos y con los que quieran regresar.

Qué son de segundo cuarto y sexto semestre solo semestres pares Y a partir de agosto todos los meses impares son alumnos que ya están re inscritos son reinscripciones los que iniciaron actividades este semestre y pueden regresar aquellos alumnos que causaron baja y darles la oportunidad de que vuelvan o puedan terminar su semestre

“A todos los jóvenes que por alguna razón interrumpieron sus estudios, su preparación de nivel medio superior en el CBTA número 8, los espera con las puertas abiertas, para que puedan continuar sus estudios y terminen su carrera, sabemos toda la problemática que se presentó, pero estamos ya iniciando de forma presencial para que puedan regresar y terminar su bachillerato ya que recordó que solo tienen cinco años, de plazo para terminar y si no lo hacen tendrán que iniciar desde cero en un sistema abierto.





➡️ Recibe GRATIS la información relevante en tu correo a través de nuestro Newsletter