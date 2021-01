Cayó la recaudación del predial en Puente de Ixtla

Cayó drásticamente la recaudación del predial en el municipio de Puente de Ixtla a pesar de los descuentos que ofrecen desde el mes de noviembre y el pago puntual de cada año de más del 30 % de la población, la recaudación está abajo del 15% y se presume que por la pandemia del Covid-19.

El municipio que preside Mario Ocampo, declarado en quiebra en los primeros días del mes de diciembre en demanda del rescate de este municipio que arrastra un déficit de más de 11 millones de pesos, esperaba que su pueblo los salvara con sus contribuciones en el pago de predial, para enfrentar el pago al menos del personal, pero no ha sido así.

En la entrevista de Eunice Ferrer Silva, directora de Impuesto Predial y Castro, confirmó que ha impactado muy duro la pandemia en el municipio de Puente de Ixtla, ya que a estas alturas en otros años se contaba con una recaudación del 30% por pago puntual de los contribuyentes.

Y a pesar de los descuentos del pronto pago que se aplicaron desde noviembre y diciembre, y en este mes de enero del 50 por ciento de descuento para jubilados y pensionados y el 15 por ciento para la ciudadanía en general, casi no han acudido a cubrir el pago del predial de este año.

Consideró que esto es consecuencia de la crisis económica que trajo esta pandemia que ha pegado a nivel estatal, nacional y mundial ya que se han perdido muchas fuentes de empleo y de ingresos.

Dio a conocer que se tiene una campaña del 80 por ciento de descuento en los recargos, con el objeto de motivar a la actualización del pago de los propietarios de inmuebles de este municipio; sin embargo, en este rubro solo lo ha aprovechado un 35 por ciento del total de rezago que se tiene.

La gente ha acudido a pagar, pero no se llega ni al 15%, dijo al reconocer que se hacían largas filas para el pago, y aunque mantienen el horario del 9 a 14 horas, es muy poca la gente que acude.

Anunció que en estos momentos no están acudiendo a cobrar a las colonias y poblaciones como a los residentes del lago de Tequesquitengo, pero en cuanto les permita la pandemia lo harán, pero en estos momentos de semáforo rojo no se puede poner en marcha ese proyecto que se llevó a cabo el año pasado.

Las autoridades confiaban en que la población respondiera con los descuentos del predial, como un estímulo para incentivar el pago y la recaudación municipal, que son de los pocos ingresos municipales que tienen los municipios, pero los contribuyentes no han podido cumplir o no confían en el destino que le darán a los ingresos que se recauden en Puente de Ixtla, al respecto algunos vecinos de Tilzapotla, comentaron que daban por hecho que el ayuntamiento estaba cerrado y que no había servicios desde que declaró el alcalde que estaba en quiebra.