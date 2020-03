Caso Primavera: Pide Anticorrupción no adelantar juicios contra Sanz

El director general de Análisis Estratégico y asesor Anticorrupción de la gubernatura de morelos, Gerardo Becerra Chávez de Hita, pidió no incendiar el estado con el "Caso Primavera” y generar señalamientos apresurados en contra de José Manuel Sanz, pide esperar que la autoridad haga su trabajo. Mientras, Roberto Coranguez Esquivel, conminó al jefe de la oficina de la gubernatura, José Manuel Sanz Rivera, aclare al pueblo de Morelos la investigación en su contra.

Al ser cuestionado sobre el tema, comentó que como funcionario no podía dar una opinión y menos como asesor en materia anticorrupción, pero sí como un ciudadano que ha estado empujando el tema de abatir la corrupción, "José Manuel Sanz hace unos días dijo, que si se trataba de él, haría frente a eso y era un libro abierto".

Al momento de ser citado por la autoridad de hacienda, no dudó que el presunto señalado jefe de la oficina de la gubernatura, acudirá a explicar su versión. Aunque también dijo que el hoy señalado probablemente no será citado a la unidad de inteligencia financiera porque en realidad esta es un órgano administrativo de la Secretaria de Hacienda, porque en todo caso tendría que ser citado en la fiscalía general de la república, "yo no sé si hasta este momento esta unidad que preside el doctor Santiago Nieto si ya presentó esta denuncia ante la FGR, de ser el caso tendría que integrarse como lo marca la ley y en un plazo posterior tener que estar citando a todos los implicados que estuviesen en esa denuncia de la UIF".

Becerra Chávez de Ita, se la preguntó si este caso deja en una mala situación el estado de Morelos ante este escándalo financiero, sin embargo, pidió ser cautos porque incluso muchas veces se ha tenido que tragar sus palabras, según dijo, y "no vaya siendo que lo que aparentemente es, al final no lo es, y que hubiese alguna situación el día de mañana, y resulte que quién aparentemente ahora es el blanco y este en la mira siendo el escarnio de muchos políticos de Morelos, ex funcionarios y hasta funcionarios del gobierno actual, resulta que se llevan un palmo de narices".

Por eso, recomendó a quienes hoy descalifican y acusan sin ninguna certeza a tener prudencia porque está de por medio el buen nombre de muchas personas, de la esposa de Sanz Rivera, el cual hasta este momento no vaya a resultar que cuando lo citen presente sus pruebas como es su derecho, y todo esto que ha presentado la UIF al final se venga abajo.

Si bien no puede meter las manos por alguien, lo cierto es que se está haciendo escarnio de alguien que no ha sido escuchado, "podrán decir lo mismo dijiste de Graco Ramírez, pero a él lo tengo citado y solo espera que las autoridades me digan que las pruebas que ofrecí son ciertas o no. Aquí no ha sido escuchado el señor Sanz, y es importante que diga su verdad y de lo que supuestamente lo están acusando. Yo le pregunte a él si se llevó esos casi 800 millones, y me dijo, Gerardo no les he visto ni en el turista (juego)".

Por último Mirna Zavala Zúñiga cuestionada respecto al caso "primavera", consideró que es facultad exclusiva del gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo tomar una decisión, especialmente en lo que le toca que es la administración de los recursos del gobierno.