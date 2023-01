Casi medio millón de morelenses sufren rezago educativo

Al cierre del 2022 el 26.6 por ciento de la población morelense se encuentra en rezago educativo, reportó el Instituto Estatal de Educación para Adultos (INEEA), esto quiere decir, que solo cursan el nivel primaria, secundaria o ninguno. Al conmemorarse el Día Internacional de la Educación, la entidad muestra cambios en los porcentajes derivados de la pandemia y de la deserción escolar.

Grehtel Streber Ramírez, directora del INEEA, detalló que son “más de 415 mil personas que han presentado rezago educativo, más de 230 mil no han terminado la secundaria,119 mil no concluyeron la primaria y más de 64 mil 700 no saben leer ni escribir”.

Durante ese mismo año, 10 mil 870 se incorporaron a la educación para adultos, más del 50 por ciento cursaron el nivel secundaria, dos mil 900 la primaria, y más de mil 900 dejaron de ser analfabetas. Mil 214 jóvenes de 10 a 14 años de edad, cursaron la educación secundaria bajo un programa que atiende a menores que abandonan su formación. También jornaleros, mujeres embarazadas, personas con discapacidad y personas privadas de su libertad.

“En 2022 tuvimos más de cuatro mil en secundaria que se graduaron, y dos mil en primaria, hablando de certificados. Llegamos a seis mil 200 que pudieron, esto en todos los municipios tuvimos un incremento”.

En el 2023 las reglas cambian, pues el organismo contratará nuevas asesoras que fungirán como “voluntarias”, y recibirán como recompensa un “subsidio” del gobierno federal, en lugar de gratificaciones como se venía manejando, “en febrero no tendremos números de personas que estén presentando exámenes porque están en evaluaciones a los nuevos asesores, el trabajo comenzará en febrero”.

Son 600 personas las que están reclutando con el fin de que acudan a las comunidades a alfabetizar a los adultos que así lo demandan.







