Carta abierta al Municipio de Xoxocotla y Gobierno del Estado de Morelos

Estimados señoras y señores:

Nos dirigimos a ustedes para hacer del conocimiento público y solicitar la intervención de las autoridades pertinentes para frenar la invasión a un predio que tenemos en Xoxocotla en la colonia Hermosa a la salida rumbo a Jojutla de Juárez. El predio fue comprado en 1970 por Jesús Lozano Gutiérrez y cuenta con escritura pública en el registro público de la propiedad. Tenemos registro de los pagos de predial desde entonces y la correspondiente documentación para demostrar lo antes mencionado.

La gente que invadió el predio puso un rotulo de venta a nombre del Grupo Tonali México Bienes Raíces con teléfono 56 21 26 44 52. ¡Ellos no son los dueños! Estas personas llevan semanas lotificando nuestro predio. Con esta carta esperamos evitar que la gente compre dichos lotes pues pudieran perder su dinero ya que estas personas que están vendiendo no son los dueños de la propiedad mencionada.

Adicionalmente, en el pasado mes de abril de 2022 visitamos el predio pues hemos estado pensando desde hace tiempo en vender o iniciar un nuevo negocio en este lugar.

Fuimos a buscar la presidencia municipal para actualizar el pago de predial, pero nos enteramos que Xoxocotla tristemente ha sufrido actos de violencia recientemente y que existen dos presidentes municipales. Encontramos las instalaciones cerradas donde nos indicaron era la presidencia municipal y al preguntar nos mandaban a distintas direcciones las cuales llevaban a lotes vacíos o negocios sin relación. Al ver que hasta la gente del pueblo no estaba segura y había confusión decidimos retrasar dicho pago al no saber dónde realizarlo. En años anteriores a la pandemia los pagos se habían realizado en Puente de Ixtla, pues Xoxocotla no tenía oficina de recaudación de predial.

Nos da mucha tristeza saber que la gente de Xoxocotla está pasando por esta situación y esperamos se resuelva pronto. En tiempos de cuando éramos niños fuimos muchas veces al terreno pues mi padre había iniciado una huerta de árboles frutales. Se habían sembrado aguacates, tamarindos, plátanos principalmente. En ese tiempo esta inversión beneficio a la gente de Xoxocotla pues se le dio trabajo a varias familias que ayudaron con la siembra y mantenimiento de la huerta. Mis Padres tenían el plan de retirarse a vivir ahí pues el pueblo era tranquilo, la gente es amable además del buen clima de la región y la buena ubicación con respecto a otros poblados.

Desgraciadamente por razones de enfermedad mis padres no pudieron continuar con la huerta y el terreno estuvo inactivo por muchos años, pero se continuó con los pagos de predial.

En esta visita que hicimos nos comentaron que había gente interesada en nuestro predio y que se denominaban ser los dueños. Una persona que nos ha ayudado a promover el terreno nos comentó que cada que ponía un anuncio de venta alguien lo quitaba, lo cual corrobora lo antes mencionado. Semanas después de nuestra visita nos enteramos que nuestro predio había sido invadido, entraron con maquinaria a limpiar y pusieron un rótulo de venta de lotes por la empresa mencionada anteriormente.

Llamamos a este teléfono para comentarles que estaban invadiendo propiedad privada, pero continúan con dicha invasión hasta la fecha. Por esta razón nos pusimos en contacto con un abogado en Cuernavaca para tomar las acciones pertinentes. Esto está en proceso.

Con base en lo anterior, solicitamos la intervención de las autoridades pertinentes para detener esta invasión a la propiedad privada y que sea respetada de acuerdo con la ley. Considero que nuestra petición se alinea con la política del gobierno actual enfocadas en respetar los derechos de la gente honesta.





Atentamente





Carlos Lozano y Fernando Lozano





*Responsable de la publicación: Carlos Lozano Amezcua*

























