Carpetas judicializadas por Anticorrupción no son suficientes: Alcalde

El alcalde de Cuernavaca, José Luis Urióstegui Salgado señaló que las cuatro carpetas judicializadas por la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción (FECC) no son suficientes, ya que apuntó aún persisten más pendientes.

Señaló que las carpetas que fueron judicializadas no son propias de la actual administración: "Eso señala claramente que en dos años la Fiscalía Anticorrupción no ha hecho lo que le corresponde y esas cuatro carpetas judicializadas no se refieren a todas las que presentó el Ayuntamiento".

Expuso que esto demuestra la ineficiencia de la FECC en el cumplimiento de su deber, puesto que en dos años el avance es mínimo en relación a lo que los denunciantes habían solicitado.

Por su parte, el fiscal anticorrupción Juan Salazar Núñez manifestó que en las próximas semanas saldrán por lo menos la mitad de las denuncias del Municipio, sin embargo, expresó que la consejería jurídica del Ayuntamiento no presentó la ratificación de las denuncias que entregaron, las cuales requieren mayores datos de prueba.

Denuncias interpuestas por el Ayuntamiento

Desde el 30 de septiembre de 2022, la consejería jurídica encabezada por Nadia Luz Lara Chávez señaló que fueron por lo menos 40 denuncias en contra de administraciones anteriores, las cuales causaron daños al erario público.

Lara Chávez habría señalado que no se tenía una cifra exacta del monto por el cual los exfuncionarios fueron acusados, sin embargo, el daño al erario público ascendía a más de 100 millones de pesos del ejercicio presupuestal, además de que se encontraban involucrados tres exfuncionarios dentro de la investigación.

"Los funcionarios que están siendo acusados tenían las facultades para llevar a cabo la ejecución de los recursos públicos, del propio presupuesto y de lo que recibe el ayuntamiento, para los que tenían esa gama de funciones y jerarquización", explicó la Lara Chávez.

Las denuncias por las cuales fueron acusados trataron de abuso de confianza, incumplimiento de las funciones públicas, ejercicio ilícito del servicio público, peculado y lo que resultara en contra de servidores públicos de primer nivel de la pasada administración.