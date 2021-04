Carolina Corral cuenta historias con protagonistas reales

"Los documentales me llegan de una forma muy potente y dejan una marca en mi vida con tantas lecciones, por eso decido hacerlos", expresó Carolina Corral, cineasta.

La talentosa cineasta describe que en su etapa de infancia siempre fue una niña inquieta, rebelde e independiente que quería hacer las cosas por sí misma.

"Mi mamá me decía que desde los tres años no la dejaba ni bañarme, ni amarrarme las agujetas y siempre tuve curiosidad por el viaje. Fui muy sensible al machismo desde niña, en el matrimonio de mis papás había cosas que para mí no estaban bien y que no pensaba seguir ni aceptar, entonces desde antes de saber qué era el feminismo o leer sobre él, ya tenía una inquietud rebelde".

Con la curiosidad de saber más sobre otras culturas, viajar y conocer gente decidió estudiar Antropología.

"Llegué a la Antropología y me encantó, pero también descubrí que la manera de expresarse en texto no me complacía del todo, no me sentía tan libre y entonces elegí el audiovisual como un medio para expresarme. Especialmente los documentales que marcan mucho mi vida".

Es así como inició su camino en el cine con el objetivo de contar historias con protagonistas reales.

Mientras cursaba su maestría, realizó un documental llamado "Vendemos recuerdos" que aborda el tema del turismo en Chiapas, sobre aquellos tours exóticos que se hacen para ir a ver los nativos. Pero su primer cortometraje documental profesional y con apoyo financiero fue "Semillas de guamuchil", que realizó en colaboración con la colectiva Hermanas de la Sombra.

"Fue a partir de una invitación de la colectiva que llevan más de 10 años dando talleres de escritura creativa en la cárcel de Atlacholoaya. Querían hacer su segundo audiovisual sobre las compañeras que ya habían salido de prisión y que habían aprendido a escribir con ellas. Obtuvimos financiamiento con la post producción y circuló en festivales".

En aquel momento, Carolina estaba haciendo su investigación para doctorado sobre Mujeres en la cárcel y conoció a Elena de Hoyos, quien le ayudó a entrar a la cárcel.

"Me acuerdo de los primeros episodios y era de llegar llorando a la casa al conocer los testimonios de tanta injusticia que hay adentro, las razones por las que las internas están ahí la mayoría son tonterías y era mucha impotencia de conocer las razones y las injusticias; también era darme cuenta de que eran mujeres muy capaces y poderosas, por eso muchas veces están ahí, personas que no se dejaron porque son rebeldes".

En 2017, el documental "Semillas de guamuchil" fue nominado a los premios Ariel en la categoría de Mejor Cortometraje Documental.

"Fue una grata sorpresa que el trabajo se empezara a apreciar, que se dieran los frutos y que mi mirada se reconociera. Además, fue muy divertido porque algunas de las protagonistas como Marisol, una de las grandes poetas de la colectiva que salió de la cárcel fue con nosotras a la ceremonia y para ella fue súper importante acudir y ver a muchos de sus actores favoritos".

Mientras estaba en la cárcel haciendo su investigación sobre temas más estructurales como los derechos humanos, al final de las entrevistas con las internas se quedaban hablando con ella sobre temas más personales como los amores y desamores de sus vidas, de ahí surge el cortometraje documental animado "Amor, nuestra prisión".

"Me di cuenta que el amor es un tema muy importante para todos, pero especialmente en la cárcel por la condición de encierro, el enamoramiento toma otra dimensión, otros tintes e ilusiones, quise tomarle importancia al tema y hablar de las violencias que se llevan a cabo allá dentro".

Como le limitaban mucho la cámara en la cárcel, Carolina decidió explotar el recurso de la grabadora y con eso darle voz a las internas para que compartieran sus poemas, sus historias y hablar del amor romántico.

"Quise proponerle a Luis Felipe Alanis (Animatitlán) que animara el proyecto y se complementó con la música de Ada Carasusan que es maravillosa, me encanta que cachó súper bien la idea y los vaivenes emocionales para hacer la música".

Otra de sus grandes producciones es "La batalla de las cacerolas" que se enfoca en la lucha de las mujeres contra el club de golf en Tepoztlán.

"En esta idea de que la historia siempre está contada a partir de los hombres, que a ellos les gusta tener el micrófono y ellas sólo apoyan desde atrás, o hacen la comida y a veces guarda silencio o no, porque hay mujeres que toman decisiones más públicas y están en frente de las decisiones de liderazgo, yo quise ilustrar estas dos vertientes yendo a entrevistar a las abuelas que participaron en la lucha contra el club de golf que justamente les acaban de devolver las tierras después de más de 20 años, aquellas que iban a cambiar el paisaje, la geografía y sociedad de Tepoztlán y gracias a las Tepoztecas y Tepoztecos no se hizo. Se agradeció esa mirada más femenina de la lucha que jugaron un papel súper importante, hicieron una marcha con cacerolas que organizaron de Tepoztlán a Cuernavaca. La lucha por el territorio y la defensa de los derechos de la mujer, no es algo de ahora, lleva muchos años y es muy justa".

A lo largo de su carrera, Carolina ha trabajado con muchas mujeres, uniendo fuerzas e impulsando la labor de cada una en conjunto.

"Es muy natural para mí trabajar con mujeres, es algo que siempre he hecho, sin querer, las protagonistas no han sido algo tan elegido, han sido mujeres porque me inspira su guerrerez. Y de mis colegas es super inspirador la constancia que han tenido para hacer que tantas generaciones de mujeres en la cárcel aprender a escribir y otras potencialicen su ser poeta. Es bonito ver lo poderosas y talentosas que son cada una y lo diferentes que somos, los feminismos que existen y en esa diversidad nos complementamos mucho".

Asimismo, agregó, "Las mujeres somos muy poderosas, a veces cómo niñas nos hacen creer que nuestro rol es servirle un plato a nuestros hermanos o atender a nuestro papá, y el potencial de las mujeres es tremendo. Y cuando hay mujeres rebeldes, renegonas que no se conforman con el rol que les dio la sociedad, eso me inspira mucho, quiere decir que estás respetando tu naturaleza y a ti misma".

Actualmente, Carolina promueve su primer largometraje "Volverte a ver", documenta que retrata la labor que hacen las madres que buscan a sus hijos desaparecidos en Morelos y su labor durante las exhumaciones que hacen en las fosas de Tetelcingo y Jojutla.

"Tuvimos el estreno internacional en el Festival Sheffield del Reino Unido y de ahí se ha presentado en distintos festivales, por el momento estamos con la difusión virtual. Involucrando a las mujeres en la medida de lo que sea posible en estas charlas y con el objetivo de presionar para que se entreguen las muestras genéticas, ha sido un largo trabajo de cinco años".

Finalmente, Carolina Corral reflexionó sobre el hecho de ser mujer en estas épocas.

"Ser mujer tiene dos aristas, por un lado es súper emocionante, todo por lo que lucharon las mujeres en generaciones anteriores nos dejó un camino pavimentado, podemos ir a la escuela, votar para quienes creen que es una opción y estamos a punto de poder abortar. Tenemos más derechos, somos mujeres libres y fuertes si lo queremos y luchamos por ello. Pero por otro lado, estamos viviendo los momentos más oscuros y de mayor número de feminicidios en este país, entonces a la vez que somos poderosas y fuertes, nuestra vida está en riesgo. Es una época contradictoria y difícil".