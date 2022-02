Carnaval de Tlaltizapán es una tradición de más de 100 años

Reconocen representantes de las comparsas de chinelos, que la cancelación del Carnaval de Tlaltizapán 2022, dejaran de recibir entre 5 mil y 10 mil personas diarias, y aceptaron suspenderla ante el problema de contagios por la pandemia como lo hicieron en otro municipios de la entidad donde también celebran carnavales.

María Teresa Rodríguez Hurtado de la comparsa Sanjuanito del Barrio de San Marcos y el Calvario, confirmó que las autoridades los tomaron en cuenta para la cancelación del carnaval de Tlaltizapán, se hicieron dos reuniones para tomar la decisión tan importante, y se aprobó cuando vimos que todos los otros municipios que son tradicionales con los del carnaval, habían tomado la decisión de cancelarlo, dijo al reconocer que no es fácil renunciar a una tradición de más de 100 años.

“Como representantes de compartes, avalamos la decisión y como médica vemos qué es muy buena decisión, porque lo primero que se debe procurar es la salud de la población, afortunadamente nuestro carnaval es uno de los más visitados y viene gente de otros municipios, de otros estados, e incluso de otros países, y por lo mismo creemos que sería exponer mucho a todos y no se puede tomar medidas de sanitización con la gente que llega al carnaval, las autoridades serian rebasadas” estimo.

“Y es que durante la trayectoria del brinco, la costumbre es que la gente va tomando, no pueden usar cubrebocas y estar bebiendo, y seria exponer a la gente, ya habrá tiempo para poder llevar a cabo esta fiesta de carnaval”

Lamentó que se suspendiera la celebración de los primeros 100 años de la comparsa, por lo que para conmemorar solo se puso una placa junto al monumento del Chinelo, y ya habrá oportunidad de hacer la celebración, dijo al reconocer que todas las calles de la cabecera municipal, se cierra la circulación vehicular, la gente que va a de Jojutla a Yautepec, saben que se desvía en el paso por Tlaltizapán desde los convites hasta la semana de carnaval...

Se tiene registrado que diariamente llegan alrededor de 5 mil personas y los martes de carnaval y algunos fines de semana se han registrado hasta 10 mil visitantes y participantes que acompañan a las comparsas y por horas se baila al ritmo de por lo menos 5 bandas.

Agradeció la oportunidad de esta entrevista para invitar a la población, a que conserven el escudo de la salud, el uso de cubrebocas, la sana distancia y no dejar de aprovechar la vacuna contra el Covid,-19, para que se protejan contra estas nuevas variantes: “por experiencia les digo, que los pacientes que están vacunados, no tuvimos tantos problemas o complicaciones, como las han tenido los que no están vacunados”.

Insiste en señalar; “Hemos tenido problemas y se sale de control con las personas que no fueron vacunadas”, por eso es importante que la gente tomé conciencia para que en lugar de avanzar a semáforo anaranjado, podamos regresar al semáforo verde.

Insiste que la peculiaridad de la variante Ómicron es de ser muy contagiosa, se hicieron las pruebas y hubo muchos positivos, sin embargo el tiempo de contagios y del problema fue menor con las defensas que les dieron las vacunas, por lo que el periodo de la enfermedad se reduce a una semana.





➡️ Recibe GRATIS la información relevante en tu correo a través de nuestro Newsletter