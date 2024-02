Carnaval de Tepoztlán pierde su esencia con el paso de los años

La aglomeración turística y la venta desmedida de alcohol generaron caos durante los primeros días del carnaval de Tepoztlán; y es que, de acuerdo con Tony Villamil Gómez, integrante de la Comparsa Santa Cruz, estos hechos han afectado la esencia del carnaval y a las comparsas de chinelos, pues los visitantes lo viven como entretenimiento y libertinaje, más que como una tradición.

“El turismo nos rebasa. Desafortunadamente los visitantes no tienen la cultura de apreciar lo que es el carnaval y la figura del chinelo, algunos compañeros de otras comparsas nos comentaban que algunos turistas les gritaban que se pusieran a bailar, que no estuvieran de flojos e incluso los insultaban. Hay que tener claro que el carnaval no es un circo, no es para que la gente venga y se divierta viendo a los chinelos. Toda esta situación demerita la tradición real”.

Debido a la situación que se generó durante el fin de semana pasado, las comparsas optaron por bailar dentro de sus barrios para evitar alguna situación o accidente debido a la aglomeración de visitantes.

“Los días sábado y domingo el carnaval se destacó por la influencia desmedida de gente que llegó a Tepoztlán, esto a causa principalmente de las operadoras turísticas externas al pueblo, ambos días se veía cómo llegaba la gente junto con los guías. El domingo se optó por brincar cada quien en su barrio y no bajar al centro como es la costumbre”.

Un hombre sostiene una bandera del barrio de Santa Cruz mientras baila al ritmo de la banda, en Tepoztlán. / Cortesía | Tony Villamil

Dijo que durante el carnaval ha habido varios incidentes principalmente por el alcohol, ya que las personas llegan a Tepoztlán únicamente a beber sin un control.

En redes sociales han circulado imágenes de personas en estado de ebriedad, peleándose o tirados en la calle, eso no es buena imagen para el pueblo y las comparsas, pero esperemos que poco a poco se retome ese carnaval de Tepoztlán de hace varios años.

Dijo que esperan vivir el cierre del carnaval de manera normal y en una convivencia más tranquila.

“El lunes y martes ya está más tranquilo, no hay muchos visitantes y el carnaval se disfruta con la gente del pueblo. Estos días el brinco se realiza en el centro de manera normal, como es la tradición, iniciando a las 16:00 horas”.

Comparsa de Santa Cruz, la más joven de Tepoztlán

La Comparsa de Santa Cruz que es la más joven del municipio, con 41 años, de existencia y fue fundada por sus abuelos, tíos y papás y corresponde al Barrio de Santa Cruz, el más pequeño del pueblo.

“Anteriormente, el barrio de Santa Cruz tenía una comparsa junto a otro barrio, pero hubo algunos problemas y detalles que surgieron entre los barrios y decidieron separarse. Después, Santa Cruz quiso regresar a ser parte nuevamente de la comparsa, no los dejaron y optaron por hacer su propia comparsa por eso es la más joven, ya que tiene 41 años”.

Santa Cruz se caracteriza por ser un barrio lleno de arte, ya que destaca la labor de diversos artesanos y artistas que ahí radican. Asimismo, se le conoce por su trabajo comunitario.

Para Tony Villamil, el Carnaval de Tepoztlán se ha transformado con el paso de los años y se ha ido perdiendo la verdadera tradición y esencia.

“El brinco ha cambiado mucho, cuando era niño recuerdo que sin problema podíamos quedarnos brincando en la plaza, y cuando acababa nos íbamos caminando hacia el zócalo con tus papás, y ahora hay que estar más a las vivas, especialmente con los niños cuidándolos y viendo que no pase nada”, recuerda.