Carencia tecnológica frena a aspirantes a la UAEM

“Prácticamente no sé ni qué sentir, me siento triste, decepcionada de mi misma”, comparte Diana quien es una de las 4 mil 390 aspirantes al nivel medio superior en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), y que este domingo no pudo aplicar el examen pues asegura que en su casa no cuenta con los medios tecnológicos para imprimir la ficha y enviar la foto que se requería hace unos días para el proceso de admisión.

Triste y con voz entre cortada platica que esperará a que la universidad le responda si puede aplicarlo posteriormente ya que su familia no cuenta con recursos económicos para sostener sus estudios de manera privada, “no me importa en qué prepa me asignen o en qué turno... con que me permitan concluir mis estudios va a estar bien para mí”, dice mientras espera sobre la Avenida Universidad con algunos de sus familiares.

De no tener una segunda oportunidad de aplicar la evaluación. Diana dice que buscará ingresar a a una preparatoria abierta, pero no se dará por vencida.

Este sábado, en dos turnos, a las 8 de la mañana y a las 3 de la tarde, la UAEM aplicó el examen de admisión para el nivel medio superior a los alumnos que optaron por este sistema educativo; al igual que en el nivel superior, la universidad instaló filtros sanitarios en el acceso de la puerta 1 del Campus Chamilpa, además de otras sedes como la Facultad de Medicina, las preparatorias ubicadas en Jojutla y Puente de Ixtla y en la Facultad de Estudios Superiores de Cuautla.

El médico Marco Capistrán Sánchez, Coordinador de Asistencia, refirió que “solo a una persona no se permitió el acceso en la sede de Jojutla y será el médico quien termine en base a la valoración; en los filtros se toma la temperatura, se aplica gel y se revisa que el cubre bocas esté colocado adecuadamente”.

Sin recursos para terminar el año

Por otra parte, los directivos de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) se volvieron a reducir un 10 por ciento de sus salarios, sumando ya un 20 por ciento en los dos últimos años ante un déficit que se arrastra y crece con los intereses y es ya 800 millones de pesos, por lo que están solicitando a los legisladores federales regularizar el costo por alumno para que puedan salir adelante.

Fabiola Álvarez Velazco, Secretaria General de la UAEM, reconoció que en la máxima casa de estudios se tiene un problema estructural que viene de hace muchos años; "en el nivel medio superior no recibimos el presupuesto de los salarios, se pagan con recursos propios y por ello tenemos un déficit; son más de 30 mil horas que no se han podido regularizar". /Con información de Angelina Albarrán