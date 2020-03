Cárcel a taladores de árboles en Cuernavaca: Villalobos

Al anunciar el regreso de las patrullas ecológicas, la aplicación de sanciones administrativas a infractores de la ley de sustentabilidad y elevar a pena de cárcel para quien tale árboles en el municipio, el alcalde de Cuernavaca, Antonio Villalobos, propuso la rehabilitación integral de las unidades habitacionales con recursos provenientes de la separación y reciclaje de la basura en ellas generada.

Rescatemos a Cuernavaca, estamos en una etapa difícil de daño ambiental, hay una plaga que está matando nuestros árboles; tenemos que ser muy drásticos con quienes incrementan esta situación, no es actuar con dolo, sino con autoridad

Explicó que, de acuerdo con la ley ecológica, la basura es propiedad de quien la genera, por lo que propuso una campaña de separación de residuos sólidos y de compostas de materia orgánica en las unidades habitacionales del municipio, de manera que sus habitantes vendan esos materiales y obtengan recursos para adquirir pintura y materiales necesarios para remodelar sus edificios.

Al intervenir en la Expo Ambiental Cuernavaca 2020, en la que participaron primarias, secundarias y bachilleratos con programas ecológicos, Villalobos Adán pidió al Legislativo actuar para mejorar el ambiente.

Ante las diputadas Dalila Morales Sandoval y Erika García Zaragoza, el edil capitalino pidió proponer y legislar para que se eleve de sanción administrativa a delito penal la tala de árboles en el municipio, ya que persiste esta práctica y no son suficientes los apercibimientos y multas administrativas para detener el daño.

La Expo Ambiental inició con la ponencia “Desplastificación” a cargo de la maestra Valeria Dávila Solano y la presentación de los programas ecológicos como la donación de árboles frutales, recolección de residuos sólidos habitacionales y la entrega de reconocimientos a jefes de manzana de las unidades Teopanzolco y Chapultepec.

Además se presentó el programa “Suma, resta y mejora” de separación de residuos en planteles escolares y se entregaron Licencias Ambientales, a cargo de la primaria “Atlimaliztli”, de la Secundaria Técnica No 44 y del Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos, a lo que siguió la presentación de las patrullas ambientales, las cuales regresan después de diez años de canceladas “y que reeducaron a la sociedad para no poner la basura donde no era”, recalcó Villalobos.

Vamos a ser muy drásticos con las patrullas ambientales, deteniendo y poniendo a disposición del juez de paz a quienes dejan bolsas de basura en la esquina, a quienes corten árboles sin motivo, porque urge rescatar Cuernavaca del daño que le hemos hecho

Por otra parte, un total de catorce negocios recibieron licencias y distintivos de empresas sustentables, entre ellas, Funeraria Nasser, Honda Morelos, Nissan Nagoya, El Globo, Wal-Mart, Krispy Kreme, l’Occitane, Bolis Lucy, Operadora, VIPS’s, Starbucks Coffee, Domino’s Pizza, Iatalianni’s y Los Cochinitos, entre otras.

Se sumaron a las actividades de la Expo Ambiental, Ángel Adame, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE); Antonio Sánchez Purón, presidente de la Cámara de Comercio de Cuernavaca (Canaco) y Samuel Rivera, representante de la Asociación de Industriales de Morelos (Adíen), funcionarios del gabinete y del cabildo capitalino.